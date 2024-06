Este spa de luxo acaba de abrir num dos aeroportos mais bonitos do mundo

Aeroporto Internacional Hamad em Doha, Qatar. Este espaço inovador, denominado Dior Luxury Beauty Retreat Doha, redefine a experiência de viagem ao proporcionar um refúgio de bem-estar e luxo sem precedentes.



Situado próximo ao deslumbrante jardim tropical interno, Orchard, o spa ocupa uma área impressionante de 800 metros quadrados distribuídos por dois níveis. Com duas entradas – uma através da boutique Dior e outra pelo lounge de negócios da Qatar Airways – o espaço promete encantar os sentidos dos visitantes com um ambiente requintado, que combina materiais nobres como madeira e ónix num décor sofisticado. No piso térreo, a boutique da Dior capta a essência de um elegante apartamento parisiense, homenageando a vida e obra de Christian Dior. Este espaço vibrante exibe uma seleção de produtos excepcionais, desde os cuidados com a pele até aos perfumes de La Collection Privée Christian Dior. Os viajantes podem também usufruir de um diagnóstico personalizado da pele através do avançado SkinScanner.



ânfora J'adore, desenhada pela famosa arquiteta India Mahdavi, e o baú Miss Dior, uma obra-prima artesanal com apenas quatro exemplares em exposição no mundo. O perfume Sauvage, best-seller global, pode ser personalizado com tampas feitas de madeiras preciosas, refletindo o espírito inovador e artístico da Dior.

No primeiro andar, o spa oferece oito salas de tratamento, cada uma com um design exclusivo inspirado nos códigos da Maison. Foto: Pierre Mouton No primeiro andar, o spa dispõe de oito salas de tratamento, cada uma com um design particular. A sala Rose des Vents, por exemplo, tem uma mesa de massagem em quartzo rosa, enquanto a sala Dune exibe uma mesa em quartzo bronze. A sala Dior Cannage reinventa o mashrabiya (uma espécie da varanda). A sala de tratamento dupla Constellation, que pode ser privatizada, é adornada com um teto estrelado que evoca o amor de Christian Dior pelas viagens, completada com um banho turco privado e jacuzzi.



Os tratamentos de pele são um destaque do spa, com protocolos de alta especialização da Dior Floral Science, utilizando linhas premium como L'Or de Vie e Dior Prestige. O tratamento exclusivo Escale à Doha promete regeneração e relaxamento supremo durante longas viagens. Adicionalmente, o spa está equipado com tecnologias avançadas, tais como a máscara de LED Dior Skin Light e o tratamento Dior powered by Hydrafacial.