Denim, veludo ou pele?

Denim



Nas últimas estações este material tem vindo a ganhar terreno nas passerelles mundiais, tornando-se um básico nos guarda-roupas mais high fashion da estação.

Para este inverno, as formas das novas calças de ganga relembram as silhuetas das últimas décadas do século XX, tanto no design como nas lavagens e estampados. Voltam também a ser coordenadas com blazers mais estruturados e sobretudos mais rígidos.

Gucci / DSquared2









Paul Smith / Martine Rose









Ami / E. Tautz









Calças em denim, € 295, McQ.









Calças em denim, € 750, Balenciaga.









Calças em denim, € 650, Saint Laurent.









Calças em denim, € 415, Canalli.









Calças em denim, € 590, Gucci.









Calças em denim, € 475, Dolce & Gabbana.









Pele

Paris, Milão, Londres ou Nova Iorque assistiram ao regresso da pele às suas passerelles. Os designers usaram-na em fatos, casacos e principalmente calças. Um retorno focado num luxo descontraído, mas sempre com um corte impecável.

A pele é, também, agora usada em look total e não apenas em casacos. As camisas, calças e casacos podem ser da mesma pele, mas sempre em cores diferentes cores.





Alexander McQueen / Dries Van Noten









Salvatore Ferragamo / Dunhill









Boss / Berluti









Blazer em pele, € 5400, Berluti.









Calças em pele, € 950, Acne Studios.









Blusão em pele, € 2690, Givenchy.









Camisa em pele, € 2135, Rick Owens.









Calções em pele, € 1400, Prada.









Casaco em pele, € 4190, Vetements.







Veluto cotelê

É muitas vezes associado aos avós, mas tornou-se moderno e tem marcado os últimos invernos em alguns looks Nesta nova estação, o veludo cotelê assumiu mesmo um papel principal, seja em fatos estruturados ou nos casacos mais oversize e desconstruídos.

Uma nova vida muito cool e que se revela a escolha perfeita para marcar a diferença no dia a dia.

Brunello Cucinelli / Salvatore Ferragamo









Gucci / Prada









MSGM / Dolce & Gabbana









Blazer em veludo cotelê, € 1990, Ermenegildo Zegna.









Blusão em veludo cotelê, € 340, Isabel Marant.









Blusão em veludo cotelê acolchoado, € 1295, Moncler.











Camisa em veludo cotelê, € 790, Ralph Laurent Purple Label.











Calças em veludo cotelê, € 575, Comme des Garçons Homme











Calças em veludo cotelê, € 680, Brunello Cucinelli.







Carneira

De todas as formas e feitios a carneira é o material perfeito para os casacos de inverno. Em praticamente todos os desfiles, os designers apresentaram um casaco em carneira, fosse da forma mais convencional com o pelo no interior ou ao contrário em versões mais arrojadas.

Com inspirações que lembram os figurinos da aclamada série Guerra dos Tronos, ou as mais estruturadas influências dos anos 70.

Louis Vuitton / Dior Homme









Valentino / Prada









Neil Barret / Hermès









Blusão em carneira, € 2200, Acne Studios.









Blusão em carneira, € 5990, Tom Ford.









Blusão em carneira, € 5900, Ermenegildo Zegna.









Casaco em carneira, € 3400, DSquared2.









Casaco em carneira, € 7100, The Row.









Casaco em carneira, € 4500, Loewe.







Lantejoulas

Embora os coordenados brilhantes tenham surgido timidamente em algumas coleções por todo o mundo, os designers da semana da moda de Paris marcaram bem esta tendência nos seus desfiles com muitos looks com aplicações que são verdadeiras obras de arte.

As lantejoulas revestem principalmente os casacos e blusões, mas as camisolas e camisas também não foram esquecidas.





Dior Homme / Balmain









Givenchy / Valentino









Lanvin / Loewe









Blazer revestido a lantejoulas, € 5900, Roberto Cavalli.











Blazer com aplicação de lantejoulas, €3337, Alexander McQueen.











Blusão revestido a lantejoulas, € 845, Golden Goose.









Blusão boradado a lantejoulas e cristais, € 6990, Balmain.











Camisa com aplicação de lantejoulas, € 1995, Versace.











Camisola revestida a lantejoulas, € 280, Ami.