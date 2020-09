Vans x MoMa: A coleção que celebra ícones da arte

Depois de lançar uma linha dedicada a Van Gogh, a Vans apresenta agora uma homenagem a outros artistas igualmente icónicos numa coleção de outono que terá duas partes. Estreia-se com Salvador Dalí, Vasily Kandinsky e Claude Monet, e terá depois um lançamento posterior, com outros artistas em novembro, como Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova e Faith Ringgold.

A marca de calçado desportivo, defensora da expressão criativa já anunciou que a primeira parte da colaboração com o museu MoMa, dedicado à arte moderna e contemporânea, chega a dia 30 de setembro a todo o mundo. Cada peça foi feita com um apreço profundo pela arte fundindo-a com os modelos clássicos da Vans.

Salvador Dalí Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







Salvador Dalí, o artista da imaginação e dos sonhos, conhecido pelas obras em que se perde o real no inventado. Uma das suas obras mais conhecidas "A Persistência da Memória, 1931" foi interpretada nos Vans Old Skool Twist. Tal como as suas pinturas, também o calçado foi "deformado para além da perceção da realidade", como se lê no comunicado da imprensa da marca, com tiras distorcidas laterais para transmitir as mesmas sensações que Dalí nos transmite.

Vasily Kandinsky Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







Vasily Kandinsky foi pioneiro na arte abstrata, e acreditava que tanto a cor como a forma tinham poder e emoção. Conhecido por "Orange, 1923", evocado nos Classic Slip-On da Vans, vemos como as formas abstratas cobrem a parte superior da lona. A obra também está traduzida numa t-shirt de manga curta e um boné.

Claude Monet Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







Claude Monet é conhecido pelas paisagens idílicas que retratavam as vistas rurais francesas e a natureza. A colaboração entre a Vans e o MoMa pegou em "Lírios de Água, 1914-1926". Esta obra está refletida na parte de cima dos Vans Authentic, no boné, num hoodie e numa mochila.

Coleção "checkerboard" Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







O primeiro lançamento inclui uma gama de 10 peças de calçado, roupa e acessórios da marca MoMa. As peças são uma representação colorida do "checkerboard" clássico da Vans mas com cores vivas e arrojadas. A coleção junta os logótipos dos dois parceiros em t-shirts de manga comprida e curta para adultos e crianças, bem como num saco.





Coleção infantil Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







A gama também oferece peças para bebés e crianças, de forma a envolvê-las com a arte. Nesta linha, a Vans trabalhou com educadores do MoMa para desenvolver uns Classic Slip-On com formas em velcro que permitem às crianças personalizarem os sapatos de forma criativa e prática. O estilo Old Skool visa educar as crianças sobre a teoria da cor e mistura tons, mostrando a forte distinção entre cores primárias e secundárias.

O primeiro lançamento dos modelos desta colaboração está disponível dia 30 de setembro na loja online da Vans e nas lojas físicas, e também nas MoMa Design Store.