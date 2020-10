Conan Gray junta-se à Bershka para lançar uma coleção sem género

A carregar o vídeo ...







As peças que nasceram da colaboração Conan x Bershka são maioritariamente sem género e incluem t-shirts, camisas, camisolas, sweatshirts, calças de bombazine ou de ganga, casacos e alguns acessórios como capas para o telemóvel, gorros, colares e brincos, e estão disponíveis no website da marca.

O artista anunciou a colaboração com a Bershka no seu Instagram dizendo "Conan x Bershka chegou. Criei esta coleção inspirada no Kid Krow [primeiro álbum do artista] com a Bershka a partir de desenhos nos meus cadernos e letras que escrevi ao longo deste último ano. Estas peças foram feitas da forma como eu acho que as roupas devem ser, sem género e para toda a gente. Espero que vocês as adorem tanto como eu. Estou muito entusiasmado por partilhar isto com vocês."



Veja abaixo algumas fotografias da campanha:





Conan Gray Foto: Conan x Bershka (Instagram @conangray)









Conan Gray Foto: Conan x Bershka (Instagram @conangray)









Conan Gray Foto: Conan x Bershka (Instagram @conangray)









Conan Gray Foto: Conan x Bershka (Instagram @conangray)









Conan Gray Foto: Conan x Bershka (Instagram @conangray)