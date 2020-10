Não saia de casa sem estes acessórios

Dolce & Gabbana Foto: D.R.

Fendi Foto: D.R.

São cada vez mais importantes num look. Alguns parecem retirados do guarda-roupa do Harry Potter e outros dos mais antigos trajes campestres.









Jil Sander Foto: D.R.









Rochas Foto: D.R.









JW Anderson Foto: D.R.







Botas



De todos os tipos e feitios, as botas de cano alto estão destaque na moda masculina deste inverno, sejam as mais tradicionais botas de montar, as informais galochas, ou as bikers mais cool.

Fendi Foto: D.R.











Emporio Armani Foto: D.R.









Versace Foto: D.R.









Givenchy Foto: D.R.









Salvatore Ferragamo Foto: D.R.







Luvas



Embora as luvas estejam sempre presentes nos dias mais frios, ganham agora estatuto de acessório de moda. Curtas, compridas, com ou sem dedos, conte com elas quando pensa em sair à rua.

Dior Homme Foto: D.R.









Dries Van Noten Foto: D.R.









Burberry Foto: D.R.









Emporio Armani Foto: D.R.







Correntes



As correntes usadas como acessórios fazem parte da tradição do vestuário masculino, seja pelo relógio de bolso ou mesmo da carteira. Se durante os últimos tempos esta malha metálica tenha esteve associada a tribos urbanas, tornou-se indispensável em alfinetes, colares, porta-chaves e até nas caixas para os airpod.

Yohji Yamamoto Foto: D.R.









Sacai Foto: D.R.









Dior Homme Foto: D.R.









Givenchy Foto: D.R.









Junya Watanabe Foto: D.R.







Sacos



Grandes e ideais para levar a casa às costas! Entre os mais clássicos bowling bags ou shopping bags os sacos podem ser da mesma cor do look ou contrastantes para marcar a diferença.

Givenchy Foto: D.R.









Louis Vuitton Foto: D.R.









Dior Homme Foto: D.R.









Fendi Foto: D.R.