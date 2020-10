Estas são as cinco peças que precisa de ter no armário este inverno

N21 / Louis Vuitton Foto: D.R.

Este casaco deixou, definitivamente, de servir apenas para os dias de chuva. Esta estação tornou-se mais largo e inclui versões mais leves e esvoaçantes e outras forradas com materiais mais quentes. O truque é usa-lo como se fosse um blazer ou um sobretudo.







Dolce & Gabbana Foto: D.R.









Wales Bonner / Dior Homme Foto: D.R.









Trench coat em gabardine, € 2300, Etro. Foto: D.R.









Trench coat em gabardine, € 1859, JW Anderson. Foto: D.R.









Trench coat em gabardine, € 1990, Alexander McQueen. Foto: D.R.











Trench coat em gabardine, € 790, MSGM. Foto: D.R.









Trench coat em gabardine, € 2300, Cerrti 1881. Foto: D.R.







Hermès / Boss Foto: D.R.

A Cold Wall Foto: D.R.

Fendi / Tod’s Foto: D.R.

As influências vindas do streetwear são incontornáveis e todos os designers misturam as parkas, blusões, e corta-ventos nas suas coleções de autor. Ou seja, peças típicas de looks mais descontraídos ganharam estatuto de luxo, e podem ser, agora, usadas em todos os momentos, por cima de fatos, blazers, camisolas ou camisas.







Parka em pele, € 6500, Bottega Veneta. Foto: D.R.









Parka impermeável, € 1900, Loewe. Foto: D.R.









Parka impermeável, € 2100, Prada. Foto: D.R.









Parka impermeável forrada, € 6860, Brunello Cucinelli. Foto: D.R.











Parka impermeável, € 1391, Junya Watanabe. Foto: D.R.









Camisas

O inverno é a temporada das festas, que normalmente começa com a rentrée em setembro e termina com o fim do ano. Mesmo neste novo normal que vivemos, as novas camisas estampadas são feitas em tecidos mais leves e formais.

Jil Sander / Valentino Foto: D.R.







Off-White Foto: D.R.









Dolce & Gabbana / Rochas Foto: D.R.









Camisa em seda e algodão, € 690, Jil Sander. Foto: D.R.









Camisa em algodão estampado, € 430, Marni. Foto: D.R.









Camisa em seda estampada, € 995, Dolce & Gabbana. Foto: D.R.











Camisa em seda estampada, € 1000, Amiri. Foto: D.R.









Camisa em seda e algodão € 408, Comme des Garçons. Foto: D.R.











Cardigans



A nova vida do casaco de malha começou há duas estações com a Fendi, que propôs que esta peça cardigan fosse usada como um blazer. Esta estação, todos os designers seguiram a tendência. Agora, o cardigan passou a ser um casaco como outro qualquer e usa-se até por cima de casacos de pele.

DSquared2 / Hermès Foto: D.R.









Givenchy Foto: D.R.









Off-White / Gucci Foto: D.R.









Cardigan em malha de caxemira, € 980, Gucci. Foto: D.R.









Cardigan em malha de lã, € 165, Beams Plus. Foto: D.R.









Cardigan em malha de lã e caxemira, € 900, Missoni. Foto: D.R.









Cardigan em malha de lã ajourada, € 1090, Amiri. Foto: D.R.









Cardigan em malha de lã ajourada com cinto, € 1500, Etro. Foto: D.R.









Bolsos cargo



Uma das grandes novidades desta estação são os coletes cargo que parecem acabados de sair das lojas de atividades ao ar livre. Os coletes utilitários cheios de bolsos passam a ser dignos do dia a dia citadino, por cima ou por baixo dos casacos.

Fendi / Martine Rose Foto: D.R.









Dolce & Gabbana Foto: D.R.









Emporio Armani / DSquared2 Foto: D.R.









Colete em algodão, € 140, Nike. Foto: D.R.









Colete em lã, € 810, Kenzo. Foto: D.R.









Colete em felpo, € 429, And Wander. Foto: Colete em felpo, € 429, And Wander.









Colete impermeável com bolsos em lã, € 760, Rick Owens. Foto: D.R.











Colete em algodão, € 416, CP Company. Foto: D.R.