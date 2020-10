Nuno Gama opta por uma reflexão (ou será manifesto?) em vez de uma nova coleção

1 de 12 2 de 12 3 de 12 4 de 12 5 de 12 6 de 12 7 de 12 8 de 12 9 de 12 10 de 12 11 de 12 12 de 12

Nesta edição da ModaLisboa, marcada pela diferença, o designer encenou um pensamento através de uma apresentação com uma dança, interpretada por Bruno Pardo com outros modelos e coreografada por Olga Roriz. Na descrição da sua apresentação, este diz que "não se justifica lançar a próxima estação" tendo em conta a pandemia que estamos a viver.

O bailarino Bruno Pardo usou um casaco bordado com símbolos portugueses, que "se ergue como uma carta de amor a Portugal", como se lê no comunicado à imprensa. Esta expressa a procura de novas fórmulas e significados da forma e função do vestuário nas nossas vidas - pós pandemia.

O "desfile" de Nuno Gama começou com os modelos vestidos apenas em boxers pretos, em fila, a caminhar ao longo da fonte. O manequim que abriu o desfile levou o casaco bordado, dobrado nos seus braços, só depois começou a vesti-lo. O mesmo aconteceu com o manequim seguinte, e assim sucessivamente. O bailarino, vestido com boxers brancos, encontrava-se dentro da fonte (os modelos seguiram-no para dentro da fonte), à medida que se reuniram para concretizar o espectáculo criado por Olga Roriz.

Veja como foi o espetáculo, abaixo.