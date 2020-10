Mistuar ou não misturar?

Dunhill Foto: D.R.

As passerelles deste inverno mostraram casacos com tanto pano que já lhes chamam casaco-tenda. Vimos ainda fatos com uma alfaiataria impecável, mas mais larga e com ombros gigantes. Esta nova silhueta masculina veio para ficar e pode ser coordenada com calças largas ou muito skinny, tudo depende do mood e da atitude.







Paul Smitg / MSGM









Dolce & Gabbana / Balenciaga Foto: D.R.









Fendi / Prada Foto: D.R.









Martine Rose / Marni Foto: D.R.









Look total

As cores mais vivas são sempre uma tendência interessante, principalmente nas estações do frio, onde o habitual é a escolha de tons mais neutros e escuros. Este inverno, a grande novidade é o look integral de uma só cor forte. Roxo, lavanda, rosa, amarelo ou azulão podem e devem ser usados no mesmo visual sem nenhum receio. A única exceção são os acessórios que podem ser em cores contrastantes ou neutras.

Boss Foto: D.R.









A Cold Wall / Balmain Foto: D.R.









MSGM / Louis Vuitton Foto: D.R.









Off-White / Louis Vuitton Foto: D.R.









Balmain / Fendi Foto: D.R.







Ata-me

O arnês tem sido várias vezes reinterpretado ao longo das últimas estações. Usa-se por cima de camisas e outras peças, como forma de apertar casacos ou sobre blazers e sobretudos.

Emporio Armani Foto: D.R.









Chalayan / Dior Homme Foto: D.R.









Canalli / Louis Vuitton Foto: D.R.









Dunhill / Hermès Foto: D.R.







Retratos

Poderia ser apenas um apontamento, mas ganhou proporções pela quantidade de estampados com caras que surgiram nas coleções. Para usar em todos os tipos de visuais, dos profissionais aos descontraídos.

Lanvin Foto: D.R.









Etro / Ami Foto: D.R.









Wooyoungmi / Sacai Foto: D.R.









MSGM / Per Götesson Foto: D.R.







Vermelho

A nova cor fétiche da moda nasculina. Na maior parte das semanas de moda, vimos looks totais em vermelho, apenas com pequenas diferenças de tons.

Alexander McQueen Foto: D.R.









Berlutti / Giorgio Armani Foto: D.R.









Off-White / Ami Foto: D.R.









Givenchy / MSGM Foto: D.R.