Casacos de pele há muitos: saiba como escolher e usar o seu

A pele é um dos materiais que sazonalmente ganha destaque nas passerelles, no entanto o casaco de pele já ganhou o estatuto de básico indispensável em qualquer guarda-roupa e sobrevive à volatilidade das tendências.

Este tipo de material é sempre sinónimo de um certo investimento, e na hora de escolher pode ser confuso saber optar entre os diferentes modelos disponíveis, desde o biker ao bomber, do blazer à parka de camurça. Este é o nosso guia para uma compra inteligente deste ícone de estilo.

Blazer em pele



Berluti Foto: Berluti

Este é sem duvida um dos modelos mais recentes neste tipo de material. A exigência de detalhes na sua construção, para que tenha sempre um ar impecável, é maior e na hora de experimentar, pense sempre nos detalhes que gosta num blazer de alfaiataria.

A afirmação de estilo quando veste este tipo de casaco está garantida. Mas a melhor forma de o conjugar hoje é com umas calças em lã direitas ou largas. Numa versão mais descontraída, escolha uns jeans com corte vintage.

Blazer em pele, € 3390, Alexander McQueen

Blazer em pele, € 3950, Prada

Blazer em pele, € 4800, Gucci

Blazer em camurça, € 3490, Saint Laurent

Blazer em pele, € 5400, Berluti



Bomber

Alexander McQueen Foto: Alexander McQueen

O bomber continua a marcar pontos no vestuário masculino. Embora tenha conhecido diversas variações ao longo das diferentes décadas, o mais famoso é aquele que foi usado pela força aérea americana no inicio do seculo XX. Na hora de escolher que bomber comprar pense sempre que tem de poder usa-lo só com uma t-shirt ou com uma camisola mais volumosa.

Bomber em pele, € 5650, Loro Piana

Bomber em pele, € 3695, Dunhill









Bomber em pele, € 389,95, Decenio

Bomber em pele, € 3500, Bottega Veneta











Bomber em pele, € 1550, Ami

Biker

Emporio Armani Foto: Emporio Armani

Símbolo de rebeldia desde os anos 50, foi ganhando nuances de cool quando bem coordenado com o resto do look, em especial se for para conduzir a sua mota de sonho. Na hora da compra, para escolher o tamanho certo, verifique que consegue mexer bem os braços e que o comprimento das mangas é o correto, pois estes são os erros mais comuns.

Quer seja biker ou não, usar este modelo é um statement de estilo e personalidade. Pode ser usado com a t-shirt clássica como Marlon Brando no filme O Selvagem (1953) ou com uma camisola de caxemira.

Biker em pele, € 2290, Balmain

Biker em pele, € 2025, Off-White









Biker em pele, € 2079, Rick Owens

Biker em pele, € 1400, Acne Studios









Biker em pele, € 3560, Amiri



Field Jacket



Valentino Foto: Valentino

Mais campestre, este casaco foi usado pelas tropas norte-americanas na Segunda Guerra Mundial, ficando até conhecido na altura como Parsons Jacket, por causa do nome de um general que supervisionou o seu desenvolvimento para os uniformes. Na hora da compra verifique se os múltiplos bolsos deste casaco não aumentam proporções indesejadas do corpo.

Usar este casaco de uma forma menos formal é comum, no entanto pode, dependendo do material e da cor, usa-lo como se tratasse de um blazer.



Parka em camurça, € 4545, Ralph Lauren Purple Label

Parka em pele, € 249, Massimo Dutti

Parka em camurça, € 4800, Brunello Cucinelli

Parka em pele, € 1458, Belstaff

Parka em camurça, € 1300, Valstar



Blusão

Louis Vuitton Foto: Louis Vuitton

De corte clássico, o blusão que todos temos em casa normalmente em versões de ganga, também pode ser em pele. Este é o modelo mais hibrido de todos os casacos em pele, já que pode ser usado em diferentes ocasiões mesmo as mais formais. Os conselhos de escolha são os mesmo que os de um blusão de ganga: deve ter cuidados com a facilidade de movimentos e principalmente o tamanho em proporção com o corpo, os mais curtos podem não ficar bem a todos.

A forma de usar este blusão em tudo depende do momento. Fica mais formal com umas calças mais clássicas e mais descontraído com calças largas ou cargo.

Blusão em pele, € 4390, Tom Ford

Blusão em camurça, € 3295, Isaia









Blusão em carneira, € 4019, Thom Sweeney

Blusão em pele, € 2690, Givenchy











Blusão reversível em camurça e pele, € 2790, Maison Margiela