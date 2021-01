O que vestir para uma festa no Zoom

As Zoom parties continuam aí, e embora a casa não esteja cheia de amigos, o ecrã está. E nada melhor do que preparar bem o look para receber todos de copo na mão.





As transparências fazem parte das tendências desta estação e os brilhos também. A coordenação óbvia seria com umas calças formais, mas como está em casa, use umas calças de ganga mais escuras e complemente com uns acessórios sóbrios.

Saint Laurent Foto: Saint Laurent

Num mood mais rock comece a noite com uma sobreposição de casacos, mesmo que seja em tronco nu. A mistura de cores e texturas funcionam bem no ecrã.

Dries Van Noten Foto: Dries Van Noten

3. Fatos

A escolha de um fato para uma festa formal é óbvia, mas torne tudo muito mais contemporâneo e use o blazer sobre a pele. O contraste é garantido e relembra cenários tropicais.

Balmain Foto: Balmain

Sempre clássico, o veludo é um dos materiais deste inverno. Se tiver em casa uma camisa, coordene com peças clássicas misturadas com acessórios mais arrojados como gravatas com desenhos ou sapatos em cores vivas.

Off White Foto: Off White

Miuccia Prada pensou uma nova elegância, ideal para festas indoor. Sobreponha um colete de malha a uma camisa sem mangas e acrescente uma gravata colorida. Com o avançar da noite, pode sempre descartar esta última.

Prada Foto: Prada

E se em vez de calças optar por calções? Está em casa e tudo é possível, basta subir um pouco a câmara do computador.

Versace Foto: Versace

Se quiser mesmo só estar de camisa, a opção certa é escolher uma peça com detalhes que se tornem marcantes numa festa. Folhos, franjas ou brilhos são sempre ideais para acompanhar os passos de dança.

Louis Vuitton Foto: Louis Vuitton

O total look de fato e camisa revestidos a lantejoulas pode ser muito sensual, mesmo que o cenário seja a sala lá de casa.

Valentino Foto: Valentino

Brinque com os estampados entre a camisa e a gravata. Quando bem coordenados, marcam a diferença e é certo que vão fazer os convidados olhar para a sua janela de Zoom.

MSGM Foto: MSGM

A irreverência é garantida se vestir um tradicional colete de fraque sobre a pele. O statement perfeito para quem quer festejar em casa, sem esquecer uma boa dose de sofisticação.

Givenchy Foto: Givenchy

Se não quiser usar um colar de cristais (que pode ficar fantástico sobre uma camisa e gravata), aposte num lenço, que pode o ser usado das mais diferentes maneiras.

Dior Foto: Dior

O total look numa cor viva também é outra das opções para quem se quer evidenciar, e pode ser muito divertido se a festa tiver tema. Só tem de escolher a cor certa.