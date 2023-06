Alphaiate inaugura novo espaço em Campo de Ourique. Conversa com os fundadores

Maria Vaz e Duarte Foro são os mestres alfaiates, ou personal tailors, como costumam também ser designados, que estão à frente da loja Alphaiate. A marca nascida em 2016 criou raízes em Campo de Ourique, tendo-se mudado recentemente para o outro lado da rua 4 de Infantaria, número 96. A nova loja beneficia de um espaço mais alargado, com tudo o que é suposto uma alfaiataria tradicional ter, e mais ainda. Possui dois gabinetes de prova, uma mesa de snooker, mobiliário vintage, entre outras peças capazes de deixar qualquer um boquiaberto.



Sofia Marques da Costa, Duarte Foro e Francisco Appleton que, além de nos abrirem as portas do novo espaço, levantaram o véu acerca do que ainda está por vir. A fachada da nova loja, em Campo de Ourique. Foto: Alphaiate Em primeiro lugar, como surgiu a ideia de se juntarem e criarem a marca Alphaiate? Já existia um background vosso dentro da área?



A ideia surgiu depois de um treino de rugby, numa conversa de balneário entre o Duarte Foro e o Francisco Appleton, dois amigos que fundaram a marca. O Duarte sentia que não existiam fatos feitos à medida que também fossem cool. A ideia original era a de criar roupa à medida para um público mais jovem do que era tradicionalmente associado à alfaiataria. O Duarte estava a frequentar o curso de História e o Francisco estava a estudar Direito e, por isso, resolveram convidar a Sofia para o projeto, que trazia consigo know how da área de gestão. O ofício foi depois aprendido pelo Duarte, que foi ensinado pelo mestre alfaiate Alfredo Marques, que de certa forma apadrinhou a marca. Este foi o início da Alphaiate - que hoje integra também a participação da Maria Vaz, que tem muita experiência em alfaiataria, e do João, na área financeira.



A ideia surgiunuma conversa de balneário entre oe o, dois amigos que fundaram a marca. O Duarte sentia que não existiam fatos feitos à medida que também fossemcool. A ideia original era a dedo que era tradicionalmente associado à alfaiataria. O Duarte estava a frequentar oe o Francisco estava a estudare, por isso, resolveram convidar apara o projeto, que trazia consigo know how da área de. O ofício foi depois aprendido pelo Duarte, que foi ensinado pelo, que de certa forma apadrinhou a marca. Este foi o início da Alphaiate - que hoje integra também a participação da, que tem muita experiência em alfaiataria, e do, na área financeira.

A mesa de snooker que enche os olhos de qualquer um. Foto: Alphaiate

O que distingue a Alphaiate de outras lojas/marcas?



Tentamos desconstruir e desmistificar o universo da alfaiataria, que ainda tem uma conotação muito séria e formal. Queremos trazer um olhar diferente, um sopro de modernidade - e queremos quebrar a barreira da idade e criar para todas as pessoas. O nosso objetivo também é contrariar a ideia pré-concebida de que alfaiataria é só business e cerimónia e criar oportunidade para os nossos clientes criarem todo o tipo de roupa à medida - desde as camisas aos calções de linho, às calças e aos sobretudos. É um processo de aprendizagem (tanto nosso como dos nossos clientes) mas esperamos que as pessoas compreendam – a seu tempo - as vantagens.

Agora a Alphaite mudou de localização e cresceu... a par disso, quais são as novidades que destacam neste novo espaço?



Decidimos expandir para uma loja maior, que nos permitisse oferecer um atendimento mais adequado. Esta nova loja, com 200m2 dividida por 3 pisos permite-nos receber dois clientes de cada vez, principalmente por ter uma sala dedicada a provas e outra a marcações. Esta nova loja traz também outra novidade: um andar dedicado ao prêt-a-porter, isto é, roupa mais casual e já criada, que nos permite mostrar o que podemos fazer. Também não faltam oportunidades de lazer: os nossos clientes podem esperar pelas suas marcações no nosso bar ou jogar na nossa mesa de snooker ou Arcade. A nossa nova loja está, portanto, dividida em três pisos: o piso superior (escritório), o piso 0 (ready-to-wear) e o piso -1 (bar, sala de marcações e sala de provas).





O requinte em cada detalhe na decoração não passa despercebido. Foto: Alphaiate

Houve uma preocupação especial na decoração deste espaço, certo?



Houve sim. A ideia era separar os dois mundos - o da alfaiataria e o do Ready To Wear. Quanto ao andar de alfaiataria, a principal preocupação foi criar um espaço fosse confortável e intimista - quisemos que as pessoas se sentissem em casa. O andar da medida foi desenhado como se da nossa sala se tratasse. Quanto ao andar de cima, do pronto a vestir, tentámos criar um ambiente mais clean, industrial, com cores mais sóbrias.

Para quem nunca usufruiu dos vossos serviços, como é que podemos descrever todo o processo? Quais são os passos gerais pelos quais se passa até poder sair daqui com o fato/casaco/calça perfeitos?



Depois da marcação, que é feita através do nosso site, o cliente é atendido na nossa loja pela Maria ou pelo Duarte no dia e hora pretendida. Nessa visita, a Maria e Duarte compreendem qual será a peça final que o cliente procura, a ocasião, o tipo de necessidade e o tecido mais adequado. Por exemplo, uma pessoa que use um fato para viajar talvez precise de um tecido com mais mobilidade, que não crie vincos guardado na mala, enquanto outro cliente pode querer um fato de linho, mais fresco, para usar no verão. Depois da, que é feita através do nosso, o cliente é atendido na nossa loja pela Maria ou pelo Duarte no dia e hora pretendida. Nessa visita, a Maria e Duarte compreendem qual será a peça final que o cliente procura, a, oe o. Por exemplo, uma pessoa que use um fato para viajar talvez precise de um tecido com mais mobilidade, que não crie vincos guardado na mala, enquanto outro cliente pode querer um fato de linho, mais fresco, para usar no verão.

Tudo foi pensado de modo a que os clientes se sentissem o mais em casa possível. Foto: Alphaiate Depois de definidas todas as especificações do fato: tipo de fato, tecido, botões, tipo de lapelas, número de bolsos, forros, e personalizações de bordados, é feita a encomenda. Estimamos que entre quatro a cinco semanas depois deste primeiro momento o fato esteja pronto. Nessa altura o cliente é convidado a visitar a nossa loja, para provar o fato. Caso sejam necessários alguns ajustes, são feitos em poucos dias, mas normalmente o cliente sai da prova com os seus fatos e camisas prontos. Depois de definidas todas as especificações do fato:, é feita a. Estimamos quedeste primeiro momento o fato esteja pronto. Nessa altura o cliente é convidado a visitar a nossa loja, para. Caso sejam necessários alguns, são feitos em poucos dias, mas normalmente o cliente sai da prova com os seus fatos e camisas prontos.