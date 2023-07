Stella McCartney desenha poltrona Le Bambole

Poltrona Le Bambole Foto: Stella McCartney x B&B Italia

Sofá Granbambola de três lugares Foto: Stella McCartney x B&B Italia

A poltrona

Le Bambole

já está disponível em Lisboa, na loja da QuartoSala, na Rua de O Século.

, conhecida designer britânica, estreou-se no mundo docom a criação de uma, em parceria com a marca de mobiliárioA linha não foge à sua estética, tendo em conta que(primavera-verão de 2022, apresentada na Semana de Moda de Paris) e o aplica em peças para a casa. "A exclusiva, de três lugares, apresentam o, desenhado à mão. A construção responsável é inspirada emcompartilhados pelas duas marcas", asseguram Stella McCartney e a B&B Italia.O que desencadeou esta união critiva foi precisamente o, desta vez com elementos que a tornam ainda mais confortável e consciente. Este ícone de design foi. A coleção-cápsula combina a indiscutível durabilidade das peças B&B Italia, já reconhecida na indústria, com material responsável e um modelo de produção inspirado naÉ sobejamente conhecido também o movimento de responsabilidade ambiental pioneiro na Moda por parte de Stella e esta linha não foge à regra. Com ela, surge agora umaexclusivamente desenvolvida pela equipa de P&D da marca de design, adaptada ao mobiliário, uma vez queque reveste a poltrona e o sofá Le Bambole é, criado em fábricas que seguem as rigorosas normas OceanSafe.E eis que agora esta poltrona, pela mão daÉ impossível olhar para ela e não a ver como um objeto de desejo. Uma peça, segundo Clemente Rosado e Pedro d’Orey, da QuartoSala.