Marca de joalharia de luxo Begüm Khan em Lisboa

nasceu no mundo do design, cercada por uma. Isso marcou a sua vida, da infância à vida adulta e, como resultado, ela, perto do

A sua infância nesta cidade da Turquia e educação em Xangai são base para a natureza animal da sua marca de joias, Begüm Khan. As peças de joalharia inspiram-se, por isso, muito na cultura otomana com um toque contemporâneo, incorporando motivos familiares, como o mau-olhado e animais de grandes dimensões com silhuetas mais recentes, como a corrente grossa.



desenha joias masculinas e femininas e clutches que são feitas à mão em pequenos ateliers em Istambul, onde ela cresceu e mora (sempre que não está em Paris). Em Lisboa, no evento de apresentação que teve lugar no JNcQUOI Clube, conseguimos falar com ela sobre o que influencia o seu trabalho e muitas outras curiosidades.

Em primeiro lugar, como é que tudo começou? O interesse pelo design, pelas joias...



Desde criança sempre fui fascinada por joias. Lembro-me de ser uma criança curiosa, sempre intrigada com as joias da minha mãe. Acredito que crescer numa família com coleções otomanas teve uma influência significativa na minha sensibilidade artística. No entanto, tudo começou quando eu quis presentear o meu irmão com um par de botões de punho para o casamento dele. Incapaz de encontrar os botões de punho desejados, decidi desenhá-los eu mesma. Embarcar na minha colaboração com artesãos locais no Grande Bazar (Kapaliçarsi) tornou-se o arranque da minha marca e da minha jornada pessoal.

O processo de produção da Begüm Khan.





O que a inspira quando desenha? E como é o processo criativo na hora de desenhar?



Encontro inspiração em tudo que vejo. Eu tenho um coração e olhos muito abertos. Das pessoas conversando na mesa próxima enquanto estou num restaurante, aos filmes que assisto e às músicas que ouço... Acredito que indivíduos criativos podem facilmente inspirar-se nas coisas que observam. Tento guardar tudo o que vejo na minha memória visual, que penso que se manifesta inconscientemente no processo de design.



Quanto ao meu processo criativo, tento sempre falar disso nas entrevistas, mas acho que comigo funciona um pouco diferente. Quando uma nova coleção está para ser lançada, não é um período de reclusão durante o qual me obrigo a trabalhar. Às vezes, acordo com ideias incrivelmente criativas em mente. Outras vezes, dou por mim a desenvolver um novo design enquanto janto com amigos.

Quais são alguns dos materiais que usa e como os escolhe?



Coleciono várias pedras que encontro nas cidades que visito. A razão pela qual coloco cada pedra nas peças é diferente, vem dessa prática - cada uma é única. Os nossos clientes, geralmente, descrevem os produtos como "peças de arte vestíveis". Acreditamos que o bronze é um material que oferece os melhores resultados ao transformar essas peças de arte em designs de Begüm Khan. Para garantir que as peças possam ser passadas de geração em geração, elas são banhadas com ouro 24K e incrustamos com cristais.

Begüm Kiroglu, fundadora e diretora criativa da empresa de luxo Begüm Khan. Foto: Begüm Khan

Existe alguma nova coleção, agora?



Nos últimos dias, adicionámos novas flores e anéis à coleção do Jardim Botânico de Begüm. A coleção recebeu uma reação maravilhosa na Turquia e no mundo. Agora estamos a lançar a nossa coleção Metamorphosis, que representa uma transformação positiva. Acreditamos firmemente que espalhar boa energia e positividade pode gerar belos resultados no nosso mundo. A coleção incorpora essa transformação, como evidenciado no seu nome. Em junho, terão a oportunidade de conhecer os novos integrantes da Deep Sea, que sempre foi uma das coleções mais queridas da família Begüm Khan. Juntamente com duas criaturas marinhas recém-adicionadas, haverá uma variedade de designs adornados com pedras de coral e turquesa, bem como anéis com diferentes animais marinhos. Mal posso esperar pelo verão.



Fale-nos um pouco de todas as peças que apresentou aqui em Lisboa...



Em Lisboa, apresentámos oficialmente os ícones da família Begüm Khan, que já se tornaram um culto reconhecido. Sempre fui movida pelo desejo de ver a beleza nas coisas que muitas vezes são consideradas "feias" na natureza. Com os ícones de Begüm Khan, quis demonstrar que todos os animais considerados "imperfeitos e feios" pela sociedade podem de facto parecer bonitos. As flores também ocupam um lugar significativo para mim, pois criam habitats para a minha fauna. Queríamos que os entusiastas da Begüm Khan em Lisboa tivessem a oportunidade de conhecer de perto estes membros.



Quão desafiante é criar joias para homens?



A indústria do design é muito mais específica para os homens. O estilo dândi inspirou-me desde a infância, pois sempre admirei homens que cuidam da aparência. Crescendo com o meu tio, Serdar Gülgün, tive a oportunidade de observar de perto o que significa ser um homem com estilo. Não representou um desafio significativo para mim a esse respeito.



Considera Portugal um mercado interessante?



Portugal é um dos mercados mais interessantes que já vi. É um cliente muito sofisticado e elevado, que entende muito de moda e artes. Ficamos extremamente felizes com a recepção calorosa que tivemos da Fashion Clinic e de todos os amigos que conhecemos através deles.