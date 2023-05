Renault lança coleção de ténis com certificado NFT

Inspirado nos icónicos modelos R5 Turbo, a marca francesa de automóveis alia-se mais uma vez às novas tecnologias e lança a segunda coleção de NFT (non fungible token) - a série Racing Shoe5, uma coleção de calçado.

O R5 celebrou os 50 anos em 2022. Foto: Renault

São seis ténis distintos que prestarão tributo às várias versões do veículo, sendo o sexto modelo uma homenagem ao R5 Turbo 3E, que foi desenvolvido em colaboração com a comunidade R3NLT web3. Fabricados com pele certificada pelo Leather Working Group, o arrojado design dos ténis inclui uma forte inspiração nas características destes automóveis - a traseira da sapatilha representa o chassi, os atacadores remetem aos cintos de segurança e o interior simboliza os estofos do R5 Turbo.

R5 Turbo 3E. Foto: Renault

Para chegar a estas peças, os consumidores terão que primeiro adquirir o NFT do modelo que pretendem comprar, seguido do envio das medidas pessoais para fabrico do produto. Contarão ainda com um chip NFC integrado que dará acesso a um certificado digital de propriedade e autenticidade, em formato NFT, que contém informações exclusivas de produção.

Esta é uma coleção exclusiva e limitada a 960 pares, 160 destes para cada design - número este que representa a quantidade de cavalos de potência do veículo.

Poderá ser adquirida no site oficial da loja NFT da Reunalt, está disponível a partir do dia 17 de maio e custa 265 euros.