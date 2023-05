Isto não é uma sapateira, é um objeto de desejo

O ponto de encontro é no número 4A da Rua Nova da Trindade, em pleno Chiado. Naquela manhã de quinta-feira, na loja da Jak Shoes da capital, é-nos apresentada uma colaboração muito compatível, UTIL x JAK. O mote pensado pelas duas marcas portuguesas, criadas em 2017 e 2014 e de mobiliário e de calçado, respetivamente, foi: "Uma sapateira. Mas melhor."

De facto, a ideia de sapateira tradicional é desconstruída nesta peça de design feita pela marca de mobiliário UTIL, e, quanto a nós, parece-nos mais um objeto de desejo, muito longe dos móveis para esconder sapatos sem graça que vemos no mercado massivo. Aqui não há nada para esconder, nem o design aberto o permite, até porque os sneakers da JAK são mesmo para contemplar.

Foto: UTIL x JAK

De fato, a UTIL e a JAK parecem ter tudo a ver, como nos revela Isabel Henriques da Silva, cofundadora e diretora criativa da segunda. "Criamos produtos minimalistas, somos uma marca monoproduto de ténis unissexo. O nosso objetivo não é fazer coleções ou saldos, são produtos que se usam agora e daqui a dez anos" começa por explicar, revelando a filosofia slow fashion por que se regem e uma preocupação de experimentação e anatomia, mas também sustentabilidade social e financeira, com fabrico artesanal no Norte e uma aposta recente num modelo em pele de maça – é usado sobretudo couro de grão integral, nos restantes – e uma linha completa de ténis vegan, os Glove.

"Estamos a começar a alargar o espetro dos nossos produtos e passar a ser uma marca também de lifestyle. Daí a nossa parceria com a UTIL, que era um produto procurado pelos clientes e até por nós, que não gostávamos das sapateiras que víamos (…), queríamos fazer uma coisa diferente", acrescenta Isabel, com Manuel Amaral Netto a juntar-se à conversa e a complementar a história desta parceria.

Foto: UTIL x JAK

"No fundo, o produto é uma caixa para pôr sapatos, é uma caixa que podemos organizar e tirar daquela confusão do quarto ou da entrada", explica-nos o designer, admitindo que é algo que funciona muito bem no norte da Europa, nas casas suíças, alemãs e norueguesas onde os sapatos normalmente ficam à entrada, uma cultura adaptada a apartamentos com pouco espaço. O que segue muito em linha com o propósito da UTIL.

"Somos uma marca de mobiliário, fazemos estantes, mesas de apoio e aparadores para arrumar coisas dentro de apartamentos pequenos, sobretudo. Focamo-nos na otimização do espaço, com peças simples e o menos impositivas possível; que tragam poucas chatices a nível visual e que durem o máximo de tempo", resume. Da mesma forma que a JAK, também não seguem modas ou tendências "não nos faz sentido".

Foto: UTIL x JAK

Ambas as marcas são bastante apreciadas lá fora, com a JAK a vender para mais de 100 países e o mercado da UTIL essencialmente estrangeiro. Por cá, podemos encontrar aa três cores (Ivory, Ultramarine e Light Grey), bem como na versão alumínio escovado. Pode ser pousada no chão, pregada na parede ou empilhada de formas várias, tudo de forma muito silenciosa como nos advertiu Manuel. Está à venda no site da JAK e da UTIL