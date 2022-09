Pequenas mudanças, grandes resultados: 5 truques para ser mais produtivo e saudável

Comecemos pelo trabalho, tantas vezes prejudicado pela falta de foco de uma época cada vez mais rápida e exigente. Segundo vários estudos, uma das formas de tornar mais produtivo o dia a dia é simples: experimentar a técnica ‘Pomodoro’. Inspirada nos relógios de cozinha em forma de tomate, esta técnica pretende fazer com que divida o seu tempo em ‘fatias’ de 30 minutos – 25 em que está dedicado a uma tarefa, e cinco para descansar e fazer o que quiser: mexer no telemóvel, comer… e depois voltar a repetir a sequência até acabar o que tem na lista. Fácil, certo?

Quanto mais stress tiver acumulado no corpo, menor é a capacidade de agir perante situações de todos os dias, como explica Emily Fletcher, fundadora do centro de meditação Ziva Meditation, à revista Men’s Journal. A especialista em meditação aconselha a técnica "2 por 4" – e não, não precisa de ser um expert em mindfulness para a conseguir colocar em prática. "Se estiver a ficar chateado com um dos seus colegas de trabalho ou parceiro/a, pare e caminhe à volta da divisão", explica. "À medida que anda, inspire por dois passos e expire por quatro. Faça isto durante alguns minutos, e depois volte para a conversa", isto vai ativar o nervo pneumogástrico (ou nervo vago), que estabelece a conexão entre o cérebro e o corpo.

Já segundo a Men’s Fitness, outra das melhores maneiras para manter a produtividade é ir preparando a sua semana dia a dia. "Isto pode ser tão simples como preparar a roupa que vai usar no dia seguinte e planear a que horas vai completar cada tarefa", explica a jornalista e especialista em produtividade Emily Price. Assim, se acordar mais cansado no dia seguinte, vai agradecer o facto de ter preparado tudo com antecedência.

Produtividade não é sinónimo de multitasking. A especialista aconselha a que se foque numa atividade de cada vez, "segundo um estudo de Stanford, as pessoas que faziam multitask eram mais distraídas e tinham mais dificuldade em lembrar-se das coisas" - ao focar-se numa tarefa de cada vez vai conseguir fazer o trabalho mais rápido e melhor.

Se tem uma rotina que o deixa com pouco tempo dedicado ao desporto, não se preocupe. É preferível exercitar o corpo todos os dias por 10 minutos do que uma vez por semana durante uma hora, indicam várias investigações. Entre os benefícios estão um melhor controlo dos níveis de açúcar no sangue, aumento na motivação e melhor foco cognitivo.