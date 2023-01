Elixir da longevidade? Eis os desportos que dão mais anos de vida

É sabido que a prática regular de exercício físico, a par de manter bons hábitos alimentares, tem um efeito positivo na qualidade de vida e na sua saúde de cada um. Agora, a pergunta que realmente interessa, e que até há pouco tempo não tinha resposta, é a seguinte: qual é o desporto que temos de praticar para viver mais?Um grupo de cientistas do The Copenhagen City Heart Study (estudo de 2018), meteu mãos à obra com o objetivo de resolver a questão. Para isso, compararam dados de 8500 adultos praticantes de várias modalidades ao longo de 25 anos. No fim da análise, descobriram que oera o desporto com melhores valores, ou seja, que. Um total generoso de. Em segundo lugar estava o badminton, (mais 6,2 anos de vida), seguido pelo futebol (mais 4,7 anos), o ciclismo (mais 3,7 anos), natação (mais 3,4), jogging (mais 3,2 anos).A ciência explica que tal se deve a diversos fatores, sendo aum dos com mais peso, dado que o ténis, o badminton e o futebol são desportos de equipa. O estilo de vida e o estatuto socioeconómico de cada indivíduo também são aspetos decisivos. Quem tem mais posses e mais tempo livre tem mais possibilidades de levar uma alimentação cuidada, praticar exercício e acesso a serviços de saúde. Por fim, os investigadores apontam para a dificuldade do ténis, pois exige o corpo todo para se jogar, das pernas aos braços, ainda resistência, força e rapidez.