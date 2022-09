Qual a melhor hora para acordar no outono?

Com o final do horário de verão, o ideal era que as nossas rotinas biológicas se ajustassem à mudança de horário. A 30 de outubro passamos a dormir menos uma hora - pois nessa noite a hora muda - e depois a rotina permanece a mesma. Será esta a melhor forma de gerir o sono? E se essa noite se "repetisse" durante o outono? Ter noites bem dormidas é algo crucial para um bom funcionamento mental e físico - faz com que tenhamos energia para enfrentar o dia, reduz o stress e pode até melhorar a qualidade da pele, para além de diminuir o risco de contrair problemas de saúde.

Num artigo que dedica ao tema, a Stylist Magazine explica que o horário de inverno proporciona um sono mais disruptivo e menos profundo, que resulta em pouco bem-estar. Segundo vários estudos da Sleep Foundation, uma fonte fidedigna sobre o sono, as mulheres sofrem mais, padecendo de uma fragmentação e menor qualidade do sono, o que torna mais difícil a adaptação às estações do ano. A mudança de horário pode fazer com que o acordar e o ir dormir aconteçam mais tarde, o que resulta num cansaço de manhã e sensação de alerta à noite.



melatonina, hormona que regula o ritmo circadiano e controla o quão cansados nos sentimos, é afetada pela luz – ou seja, como no outono as horas de escuridão são predominantes, existe uma maior produção de melatonina, que nos pode fazer sentir mais cansados e sonolentos que habitual.

Como podemos, então, ter noites de sono profundo no outono, em função do nascer e por do sol? Duette, marca inglesa de cortinas inteligentes, fez um estudo em que analisou todos os dados relativos ao nascer do sol em cinco cidades diferentes do Reino Unido ao longo de cinco anos, de forma a descobrir a melhor hora para acordar no mês de outubro em particular. De acordo com os resultados, a melhor altura para acordar é às 7h28 – hora em que o sol nasce. O estudo concluiu, também, que tendo em conta que o sol se põe às 17h54 nesse país, essa é uma boa hora para parar de trabalhar e começar a relaxar.

Em resumo, a chave para dormir bem nesta altura do ano é mesmo conjugar a sua rotina com a luz natural, o que pode significar mudanças nos horários que tem agora. Não se preocupe, tem até ao final do próximo mês para se ajustar.