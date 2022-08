8 hobbies inesperados que o tornam mais inteligente

Ao longo dos anos, os cientistas descobriram uma relação entre certos passatempos e a melhoria de determinadas áreas do cérebro, tornando o indivíduo "cognitivamente superior". Eis os hobbies ideais para exercitar a massa cinzenta.

Ler

Uma investigação de 2013 confirmou que a leitura de ficção exercita o lado emocional do cérebro, pois contribui para o desenvolvimento da empatia. Por outro lado, se o objetivo for treinar a parte analítica deste orgão, recomenda-se a leitura de obras de não-ficção, como livro de auto-ajuda, ou manuais sobre temas que sejam do seu interesse, avançou o site Bussiness Insider.



Tocar um instrumento



Além de desenvolver a criatividade, aprender a tocar um instrumento musical é um ótimo exercício para a mente dado que expande aptidões cognitivas como a memória ou a capacidade de análise.

Journaling

Segundo Morgan Housel, analista de economia, escrever pensamentos e emoções ajuda a clarificar as ideias. "Transcrever os seus pensamentos ajuda-o a compreender-se melhor, a ser mais criativo e a melhorar a sua intuição", explica Housel, citado pelo Bussiness Insider.

Viajar

Este passatempo é perfeito para os mais aventureiros. Outro estudo de 2013 concluiu que conhecer novos lugares contribui para um melhor sentido da realidade. Por outras palavras, ajuda a compreender melhor o que nos rodeia, bem como conhecer diferentes culturas e estilos de vida. Ademais, uma outra investigação descobriu que as pessoas que viajam, em comparação com aquelas que pouco o fazem, são mais determinadas no que toca a terminar tarefas.

Jogar videojogos

Um estudo de 2014 chegou à conclusão de que os participantes que jogavam com frequência tinham uma memória melhor do que aqueles que nada ou pouco jogavam. Outra pesquisa, esta de 2013, afirma que os videojogos melhoram a capacidade de resolução de problemas, visto muitos deles incorporam puzzles ao longo da história.

Fazer exercício

Também a prática de exercício físico contribui para indivíduos mais inteligentes. Em 2006, 59 pessoas participaram num teste durante seis meses - metade dos participantes realizou uma série de exercícios aeróbicos semanais durante o dito semestre, enquanto a outra metade fez apenas um programa com alongamentos e tonificação muscular. No fim, os cientistas descobriram que o primeiro grupo tinha beneficiado de um desenvolvimento na parte frontal do cérebro, associada à memoria, atenção, inibição comportamental e tomada de decisões.

Meditar

Meditar afeta as ondas cerebrais. Quem medita regularmente desenvolve um maior estado de compaixão para com os outros e sente-se mais confiante, de acordo com um estudo de 1992.

Aprender novos idiomas

Em 2018, investigadores da Universidade de Chicago, EUA, descobriram que analisar problemas numa língua estrangeira faz com que nos afastemos emocionalmente do conflito, pois faltam-nos o vocabulário e a perícia necessários para reagir rapidamente neste tipo de situações. Como tal, tomamos decisões mais lógicas.