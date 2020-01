Os melhores cortes de cabelo inspirados em personagens de séries (e aqueles a evitar)

Sabemos mais ou menos como funciona. Perdemo-nos no enredo, começamos a imaginar-nos no papel principal e quando damos por isso estamos entrelaçados entre a ficção e a realidade. Uma série tem o poder de nos fazer submergir num mundo à parte, naquelas pequenas horas pós-laborais ou por um fim de semana inteiro. Sofremos com as nossas personagens preferidas, lutamos, amamos, rimos e tantas vezes nos pomos no seu papel que até começamos a copiar maneirismos, formas de vestir, cortes de cabelo? Espera lá, que nem tudo é para ser levado à letra. Conseguimos interromper a máquina zero que o ia transformar no próximo Peaky Blinder? You know nothing, caro leitor. Ainda está a ler? Então de seguida encontra a lista dos penteados aos quais deve fazer subscrição e aqueles apanhados pelo hype mas que depois serão só uma perda de tempo.

Os Arriscados

Não é que sejam maus cortes de cabelo – que não são. Mas também não quer necessariamente dizer que deva pegar numa destas fotografias e ir a correr a um salão. Também não estamos a afirmar que não o deva fazer. Estes cortes de cabelo estão nesta lista porque têm tudo para correr bem. E mal. Ou assim assim. São o equivalente masculino a uma franja. Estão tão associados a estas personagens que dificilmente conseguimos imaginá-los noutras cabeças. Mas é uma questão de tentar. De qualquer forma o cabelo volta a crescer, não é?





Steve Harrington em Stranger Things Foto: IMDB

Os Clássicos

Há um motivo para Don Draper ter mantido o seu penteado inalterado ao longo das sete temporadas de Mad Men: resulta. Para quê embarcar em experiências estranhas quando tem algumas das melhores personagens masculinas das séries a dizerem-lhe episódio atrás de episódio que não há nada como um bom e velho clássico? E não é por acaso que esta lista engloba alguns dos preferidos das senhoras. Não há nada como um corte de cabelo adulto, seguro e estável para nos transmitir confiança.

Don Draper em Mad Men Foto: IMDB

Os Compridos

Os cabelos compridos não estão propriamente entre os mais adorados. Ou copiáveis. Primeiro, porque implicam ter uma coisa que nem toda a gente consegue ter. Acertou, uns longos centímetros de cabelo. Depois, precisam de ser combinados com uma dose de atitude que, sejamos honestos, pode não estar ao alcance de qualquer um. Além dos condicionadores e máscaras que terá de adicionar à sua rotina de beleza, claro. Ainda assim, se desde que viu Jax Teller em cima da sua mota parou de ir ao cabeleireiro, estes são os exemplos a seguir. P.s. - Não se esqueça de os despentear um bocadinho antes de sair de casa. Ou passar meses numa ilha abandonada.

Jon Snow em A Guerra dos Tronos Foto: IMDB

Não tente isto em casa

Ou fora de casa. Não tente de todo. Nenhum destes cortes de cabelo funciona sem ser com uma história de amor / as melhores piadas da televisão / um enredo de armas e ação por trás. E não, não vai encontrar nada disso no salão do cabeleireiro. Sim, adoramos todas estas personagens, mas os seus cabelos são isso mesmo: fictícios. Eles existem, claro, mas só para nos fazer companhia durante algumas temporadas (e, desconfiamos, será mesmo isso que lhe vai acontecer se decidir copiar-lhes o look).

Thomas Shelby em Peaky Blinders Foto: IMDB

[extra] O Cool

Não sabemos se é o lado de bad boy ou se são só aqueles caracóis desconstruídos, mas há qualquer coisa no cabelo de Phillip Gallagher que nos torna Shameless em não pôr um bom banho na lista de prioridades.