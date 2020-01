Luxo e tecnologia num novo espaço de grooming

Inaugurou em dezembro de 2019 e é o espaço perfeito para começar 2020 com umas horas de cuidado pessoal. O Lúcia Piloto Avenida Luxury Concept Store foi criado como um lugar de perfeita desconexão com o mundo exterior e onde a tecnologia representa um papel fundamental para um serviço ainda mais sofisticado. É o caso do tratamento The Mindful Touch, um mergulho no mundo virtual do mindfulness em perfeita sintonia com os cuidados de pele Natura Bissé, realizado numa das quatro salas reservadas aos tratamentos de rosto e corpo.

No mesmo andar encontram-se ainda os intimistas recantos de manicure e pedicure, confortáveis casulos onde a privacidade é valorizada. E do lado oposto está o espaço dedicado aos homens, The Gentleman, onde estes encontrarão serviços de cabelo e de barba dedicados. O design de interiores em tons escuros reflete o ambiente de um verdadeiro Gentlemen’s Club.





As salas de tratamento do novo spa Lúcia Piloto Foto: D.R.

Patrícia Piloto, Diretora Geral do grupo explica a ideia por detrás desta novidade: "Queremos que as pessoas entrem aqui para desligar do mundo lá fora e que possam usufruir de uma verdadeira experiência sensorial ". Objetivo alcançado: entrar neste novo universo Lúcia Piloto é atravessar uma porta para momentos de abstração total do mundo exterior.



LÚCIA PILOTO AVENIDA - LUXURY CONCEPT STORE

Edifício Liberdade 203 – Rua Rosa Araújo, nº 25, Lisboa

Tel. 21 240 03 60 Horário: Segunda a Sábado, 08h-20h