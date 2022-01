Este é o corte de cabelo que será tendência em 2022

As tendências são cíclicas, tanto na Moda como nos penteados. Exemplo disto é o corte de cabelo que Elvis Presley popularizou nos anos 50, e que agora está de regresso.

Contudo, a história deste penteado masculino remonta muito antes de 1950. Na realidade, encontramo-lo na primeira metade do século XVIII. De acordo com o site da GQ espanhola, Madame de Pompadour, uma das aristocratas mais influentes da corte de Luís XV, gostava de pentear a franja para cima e para trás, fazendo uma ligeira onda. Isto acontecia num século em que o corte de cabelo determinava o estatuto social do indivíduo, ou seja, quanto mais volume tinha o cabelo (ou peruca), mais importante era o seu papel na sociedade. Mais tarde, a poupa tornou-se o símbolo universal do rock and roll, dos destemidos e dos rebeldes.

Johnny Depp e Susan Tyrrell em 'Cry-Baby' (1990) Foto: IMDB

"É um penteado que nos dá múltiplas possibilidade, seja mais curto ou mais longo, com os lados rapados ou com dois centímetros de comprimento", comentou César Parra, diretor da barbearia Homine Madrid, à GQ espanhola. "Pode penteá-lo todo para trás, todo para um lado ou um pouco desgrenhado", continuou.

John Travolta em 'Grease' (1978) Foto: IMDB

"A franja deve ser mais longa do que o resto, com um mínimo de seis centímetros" e os lados devem ser mais curtos. (y los laterales deben ir siempre muy pegados.) Para manter a forma, deve-se utilizar uma escova redonda e um secador de cabelo com o calor e a velocidade no nível médio. "O segredo está em secar o cabelo todo para trás, exceto a franja", contou Parra ainda à mesma publicação. "Desta forma, o volume estará concentrado na franja.

Paul Tudor, também cabeleireiro, dá a dica final. "Uma vez criado o volume, e com a ajuda da escova, aplique um pouco de cera mate e molde ao seu gosto. Se tiver cabelo encaracolado, a poupa ficará especialmente bem em si." Contudo, quem tem o rosto longo e fino deve evitar este tipo de penteado "porque irá alongar mais o rosto."