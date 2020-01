Como ter melhor pele em 2020

Prepare-se

Comecemos por admitir uma realidade incontestável: a única maneira de não ter uma ressaca é não ingerir álcool, mas há pequenas (grandes) coisas que pode fazer antes e durante uma festa para minimizar os efeitos negativos do dia seguinte. Isto vale igualmente para os excessos cometidos com a comida.

Coma! Se puder comer alguma coisa antes de chegar a casa dos seus familiares ou dos seus amigos, faça-o para não atacar as iguarias expostas. E chegando lá opte por uma refeição equilibrada com hidratos de carbono com um baixo índice glicémico, como batata-doce ou o arroz integral. Além de darem mais energia, são alimentos que mantêm os níveis de açúcar estáveis, dificultando a retenção do álcool. Combine-os com legumes ou com proteínas magras, como peito de galinha ou peru. Esta última é uma carne magra que encontra com facilidade na época natalícia, mas se puder fugir ao recheio – que tem mais gordura – junte esta proteína a uma salada ou a arroz integral.

Hidrate-se. Não tem nada que saber. Se a ressaca é provocada pela desidratação, é essencial beber muita água durante a noite. Além disso, este é também um truque para evitar a intoxicação do organismo. O ideal é beber um copo de água por cada um que ingere de álcool. Os sumos naturais e os refrigerantes também são uma boa opção e ainda trazem uma outra vantagem: se tiverem açúcar, ajudam a injetar energia no organismo.

Evite as misturas. Numa noite de festa convém ser fiel, pelo menos, ao que bebe. Se começou com cerveja, mantenha-se firme até ao fim da noite e se a opção foi vinho, vale o mesmo. Misturar bebidas diferentes é meio caminho percorrido para um dia seguinte pouco agradável.



Não abuse do tabaco. Os charutos, os cigarros e as cigarrilhas são partilhados em convívios familiares e de amigos e o seu consumo aumenta nesta época, mas provavelmente também já se apercebeu que quando fuma e bebe, a ressaca tende a ser bem pior do que quando abusa apenas de uma destas substâncias. Isto acontece porque o que parece uma combinação perfeita para muita gente – tabaco e álcool – é, afinal, uma dupla explosiva. Quanto mais fuma, menos oxigénio fica no organismo que fica intoxicado mais rapidamente.

No dia a seguir



Ser ativo é a forma mais eficaz de combater um início de ano a contar os estragos do dia de festa ou dos dias anteriores. Saia de casa e dê as boas-vindas a 2020!





Christian Bale em Psicopata Americano (2000) Foto: IMDB

Faça um pouco de exercício

Não será necessário esgotar-se na passadeira do ginásio – até porque a probabilidade de este estar aberto é bem reduzida –, mas faça um esforço por sair de casa, já que apenas uma caminhada durante cerca de meia hora ajuda a libertar endorfinas que fomentam a boa disposição. Não exagere no exercício, ouça o seu corpo e mantenha-se hidratado.

Desperte o rosto

A desidratação provocada pelos excessos também é bem visível na pele. Pedir para aplicar um creme mais nutritivo do que o que costuma utilizar quando chega a casa é capaz de ser demais, mas o mínimo a fazer é lavar a cara. Quando acordar, depois de um bom banho, aplique uma máscara hidratante e deixe repousar durante uns minutos. Depois de removê-la, aplique o seu hidratante diário habitual.

Cuide dos olhos

O álcool dilata os vasos sanguíneos da pele, o que pode provocar algum inchaço na zona do contorno dos olhos. Experimente deixar duas colheres no frigorífico durante 20 minutos e aplique-as no contorno dos olhos no dia seguinte, pois são ótimas para descongestionar as olheiras. Além disso, as poucas horas de sono fazem-se sentir também por dentro, por isso aplique umas gotas lubrificantes nos olhos para tê-los hidratados. E há ainda as olheiras – esses inimigos do bom aspeto que gritam "ressaca" – por isso para tapá-las pode utilizar um corretor esverdeado para neutralizar o escuro da pele e cubra com uma fina camada de base.

Redima-se!

Não pense que por ter feito estragos com a alimentação dos dias anteriores pode estragar mais um e afogar-se nas deliciosas sobras gastronómicas. Se se contiver no dia seguinte e se não cometer excessos, as probabilidades de se sentir melhor são bem maiores. Opte por refeições equilibradas com gorduras saudáveis, como os peixes gordos. E tenha um bom ano novo!