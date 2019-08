Três novidades para ver em streaming agora

Succession

A série de comédia dramática norte-americana estreou em 2018 e regressou este mês à plataforma de streaming HBO para mais uma temporada. A produção de Jesse Amstrong narra a história da família Roy, uma das mais poderosas famílias dos meios de comunicação. Donos de um império de media global, lutam para manter o domínio dos negócios, com muitas intrigas à mistura, bem como lealdades questionáveis. Os membros desta família disfuncional (a beleza da série está precisamente aí) batalham pelo controle da empresa, ao mesmo tempo que lidam com as incertezas quanto à saúde do seu patriarca, Logan Roy, interpretado por Brian Cox – as semelhanças com um certo magnata da comunicação internacional não serão coincidência. No trailer da segunda temporada é possível perceber a tensão que existe entre Logan Roy e o seu filho Kendall (Jeremy Strong). Nesta nova temporada, a família Roy procura equilibrar-se e encontrar forças para retomar o controlo do seu império mediático.

Mindhunter

Apesar da saturação de policiais na televisão, a série norte-americana, de Joe Penhall, baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit consegue ter qualquer coisa a acrescentar. Charlize Theron e David Fincher estão entre os produtores da série que estreou na Netflix em 2017 e acaba de regressar. A segunda temporada terá 9 episódios e o enredo desenrola-se à volta de dois agentes do FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e Bil Tench (Holt McCallany) e de uma psicóloga comportamental, a Dra. Wendy Carr (Anna Torv) que desenvolvem um método de estudo das mentes de grandes serial killers. Ao entrevistar assassinos em série presos, a equipa tenta compreender como pensam, usando esse conhecimento a seu favor nos casos por resolver. Nesta segunda temporada, vamos saber mais sobre a história de Charles Manson, o líder de um culto que cometeu vários assassínios no final dos anos 1960, entre eles o da atriz Sharon Tate. Uma curiosidade: será o ator Damon Herriman a interpretar Manson na série, o mesmo que vemos no filme Era uma vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, ainda nos cinemas portugueses. Enquanto a primeira temporada se passava em 1977, época em que o profiling criminal era uma descoberta recente, esta segunda temporada avança alguns anos depois, quando o interesse nos serial killers aumenta drasticamente.

American Factory

Este é o documentário que marca a estreia do casal Obama na sua parceria com a Netflix, dois nos e meio depois de deixarem a Casa Branca. A produção inaugural da Higher Ground Productions, fundada por Barack e Michelle Obama no ano passado, já chegou à plataforma de streaming e desenrola-se na região industrial do estado de Ohio. A história capta o que aconteceu aos trabalhadores norte-americanos da fábrica da General Motors em Moraine, que depois de encerrar em 2008, foi adquirida por uma empresa chinesa produtora de vidros para automóveis, a Fuyao Glass America. O documentário tem sido aclamado pela crítica e recebeu mesmo o prémio para melhor documentário no RiverRun Internacional Film Festival. No twitter, Obama escreveu que "uma boa história dá-te a oportunidade de entender melhor a vida de outra pessoa" partilhando, simultaneamente, um vídeo onde aparece com Michelle Obama a conversar com os realizadores do documentário, Julia Reichert e Steven Bognar. O antigo Presidente dos Estados Unidos da América acrescentou: "queremos que as pessoas consigam sair de si mesmas e experienciem e percebam as vidas dos outros." Já o jornal Washington Post referiu-se ao documentário como "um veículo perfeito para a missão (da Higher Ground) de trazer histórias de grupos sub-representados".