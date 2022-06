Anda a dormir o suficiente? Este simples truque permite descobrir

Para alguns, ter uma boa noite de sono é um dado adquirido e, para outros, uma ocasião rara. Nos Estados Unidos, a Fundação do Sono realizou um estudo onde determinou quanto tempo demora uma pessoa a adormecer e a alcançar o sono REM. Este é essencial para um equilíbrio geral do organismo, e é caracterizado por sonhos vividos, intensa atividade cerebral, respiração e batimentos cardíacos acelerados, garantindo uma boa oxigenação do corpo em repouso.



É necessário atingir esta fase durante o sono, não só para descansar decentemente como para prevenir doenças cardíacas e problemas psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Reduzir o stress, o uso tecnológico e a ingestão de cafeína à noite são algumas práticas que podem facilitar o relaxamento necessário para uma boa noite de descanso.

Foto: Pexels

Se quer descobrir, sem recorrer a um médico de imediato, se anda a descansar o suficiente pode experimentar um truque que requer apenas uma colher, uma taça de metal e um cronómetro. Embora não seja possível determinar com este teste em que momento do sono chegaao sono REM, é possível descobrir se demora muito ou pouco tempo a adormecer.

Intitulado Teste de Latência do Sono, foi criado pelo mesmo médico que descobriu as fases do sono, o médico Nathaniel Kleitman. Coloque o cronómetro a contar antes de ir dormir, com a colher na mão à beira da cama, e a taça de metal no chão por baixo da mesma. Quando adormecer a colher irá cair na taça e despertá-lo com o barulho. Se o cronómetro contar 5 minutos, indica que não anda a descansar o suficiente; se contar 10 tem apenas alguma falta de sono, e por fim, se contar 15, está a dormir o suficiente.

É necessário ter em atenção que fatiga extrema não é habitual, e que deve consultar um médico. A privação do sono afeta negativamente a atividade cerebral e física, e pode ter consequências graves a longo prazo.