Estas 4 perguntas são a chave para o sucesso, afirmam os especialistas

O que significa ser uma pessoa realizada? Ter um cargo importante no emprego, criar uma família, ser-se feliz? Antes de tudo, é necessário refletir sobre o que realmente queremos retirar da vida, quais os sonhos e objetivos que queremos alcançar. Ainda que não exista uma solução mágica, definir as prioridades do dia-a-dia pode ser feito de forma simples e eficaz, com base em apenas quatro perguntas e respetivas respostas honestas, afirmou a psicóloga Leslie Becker-Phelps à GQ espanhola.

Seja para criar uma empresa ou fazer um prato especial, a regra é sempre a mesma: traçar um plano de ação e, principalmente, nunca desistir quando o mesmo não corre exatamente como planeado. Este procedimento pode ser utilizado em todos os aspetos pessoais, seja no trabalho ou nas relações sociais, pois é fundamental celebrar as conquistas junto de quem mais gostamos. Eis as questões:

O que quero alcançar?

Onde me encontro no caminho para os meus objetivos?

O que preciso de fazer agora e no futuro para lá chegar?

O que mais quero na vida?

O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas atingir o objetivo final será mais recompensador do que não agir por medo.