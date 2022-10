Como parar de ressonar: soluções para cada grau de roncopatia

Os homens têm o dobro da probabilidade de ressonar durante a noite em comparação com as mulheres. É um mal que muitos conhecem, porque ressona ou vive com alguém que o faz, e que se pode tornar bastante incomodativo. Acontece quando os músculos da garganta, língua e céu da boca relaxam e constringem a passagem do ar, resultando no típico barulho rítmico, que por sua vez é criado pela vibração do palato e das paredes da faringe, afirmou Kent Smith, antigo presidente da Academia Americana do Sono e Respiração, em entrevista ao jornal The New York Times.



Mas porque é que isto acontece? Tem várias causas, umas mais agradáveis que outras, de alergias, constipações ou o próprio formato da garganta da pessoa à posição em que dormimos ou excesso de peso. A ingestão de álcool antes de deitar também influencia, pois vai relaxar ainda mais os músculos da garganta e boca, a par do tabagismo. Num caso mais grave, pode revelar-se um sintoma da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, que faz com que o indivíduo tenha pausas na respiração enquanto dorme.

Felizmente, existem soluções simples para os casos de roncopatia ligeira e moderada.

Ressonar ligeiro

Em primeiro lugar, os médicos aconselham a dormir de lado, e não de costas. Um estudo israelita descobriu que cerca de metade dos seus participantes - que ressonavam e tinham apneia do sono - pararam de o fazer quando mudaram de posição ao dormir. Outra possível solução é fortalecer a língua com exercícios diários, dado que uma das causas mais comuns do ressonar resulta do relaxamento da língua para dentro da garganta, obstruindo o fluxo de ar.

Melhorar hábitos alimentares, evitar comprimidos para dormir, anti-histamínicos e refeições quatro horas antes de deitar e ainda inclinar a cabeceira da cama até dez centímetros são outras sugestões facilmente executáveis.

Ressonar moderado

É a partir do segundo grau de roncopatia que é aconselhável visitar um especialista. Ou seja, se o ressonar do indivíduo estiver a interromper o sono mais de 15 vezes por hora, avançou o The New York Times.

Se excesso de peso for a causa do ressonar, a solução é simples: perder uns quilos. Mas se este não for o caso, a máquina CPAP pode ser a chave para o problema, pois aumenta a quantidade de ar que passa pela garganta. Outra opção é um protetor bucal, que ajusta a posição da língua e da mandíbula, de modo a manter as vias aéreas desbloqueadas. Contudo, é necessário ser criado à medida por um dentista, para que fica ajustado à boca de cada pessoa na perfeição.

Ressonar pesado – os casos mais graves

Quando o ressonar afeta o sono mais de 30 vezes por hora, é porque temos um problema grave, com grandes probabilidades de sofrermos de apneia do sono, mas também de doenças cardíacas.

Aqui, o protetor bucal não será suficiente, sendo mesmo necessário um aparelho CPAP. Nem todos os modelos são demasiado intrusivos, mas todos exigem que o rosto do indivíduo fique coberto por uma máscara , que depois é conectada a um pequeno ventilador. Fornece um fluxo constante de pressão nas vias aéreas garantido que se mantêm abertas durante o sono.

A solução mais extrema são os procedimentos cirúrgicos, que podem envolver alterações na língua ou no palato mole e até implantes.