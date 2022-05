Sofre de cãibras enquanto dorme? Há uma forma de acabar com isso

Já alguma vez acordou com cãibras nas pernas enquanto sonhava com férias num país tropical? Embora não possamos fazer nada quanto às suas férias paradísiacas, podemos ajudá-lo a aliviar as dores musculares. Quando estamos a descansar, é normal que os músculo não relaxem totalmente e que contraiam à medida que nos movemos na cama, ficando contraídos, e causando a tal dor. Isto acontece porque, em grande parte dos casos, o músculo não volta logo ao estado de relaxamento depois de um dia de esforço, conforme explicou Philippe Beaulieu, especialista em medicina do sono, à revista Madame Figaro.



Para evitar as cãibras noturnas, ou em qualquer hora do dia, é essencial que aqueça antes de fazer exercício físico, seguido por um curto alongamento. A alimentação também tem um papel essencial, visto que uma hidratação e nutrição adequadas promovem o bom funcionamento muscular. "Se os músculos não estiverem suficientemente hidratados, tornam-se secos e tensos", aumentando a probabilidade de cãibras, afirmou Laurence Plumey, nutricionista, à mesma publicação. Naturalmente, a solução passa por beber pelo menos 1 litro e meio de líquidos por dia, o equivalente a oito copos de água. Para assegurar a máxima retenção nutricional, é ainda essencial o consumo de produtos láteos (cálcio), fruta (potássio), leguminosas (magnésio) e de ter atenção aos níveis de ferro no sangue.



O que fazer quando a dor ataca? Aplique calor na área, massage e estique as pernas, pois isto vai contribuir para que o músculo relaxe. Não obstante, as cãibras podem ter uma causa médica, como distúrbios do sono, diabetes, má circulação e toma de certos medicamentos. Se estiver a experienciar cãibras regularmente é aconselhável consultar um especialista.