Esta dica militar vai ajudá-lo a adormecer em 2 minutos

Este exercício de mindfulness promete ajudá-lo a adormecer dentro de dois minutos, após fechar os olhos, quando praticada com frequência. A técnica, que é um procedimento com origem nas práticas do Exército, foi descrita pela primeira vez no livro "Championship Performance" by Lloyd Bud Winter, em 1981. Mais recentemente, o personal trainer Justin Agustin despertou este método - que estava adormecido por muitos anos - num recente vídeo que publicou no TikTok, e que que reuniu mais de 7,2 milhões de visualizações.

No vídeo, Agustin explica que primeiro precisa de acalmar e relaxar cada parte do corpo. "Comece por relaxar os músculos da testa, os olhos, as bochechas, os maxilares e concentre-se apenas na sua respiração. De seguida, desça até ao pescoço e os ombros e certifique-se que não estão tensos", acrescenta o treinador.

Depois, ao relaxar, deverá começar a sentir um formigueiro quente, desde o topo da cabeça até à ponta dos dedos dos pés. "Respire fundo, relaxando do peito, até às coxas, joelhos, pernas e pés", explica ele. Entretanto é realmente importante libertar a mente de qualquer stress. Agustin recomenda que pense em dois cenários: estar deitado numa canoa, no meio de um lago, ou deitado numa rede de jardim, no meio de uma sala totalmente escura.

Quando se distrai, o treinador recomenda que repita na sua mente as palavras "não pense", durante 10 segundos. Se praticar isto todas as noites durante seis semanas, deverá ser capaz de adormecer dentro de dois minutos após ter fechado os olhos, defende Agustin.

Embora não existam estudos para fundamentar esta teoria ao nível científico, esta funciona como uma técnica similar à meditação, e certamente irá ajudar a limpar a cabeça de um dia stressante. O que, naturalmente, potencia uma boa noite de descanso.