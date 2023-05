Pode uma sesta a meio do dia compensar uma noite mal dormida?

Já lhe aconteceu, certamente, dormir menos horas do que devia e precisava, mesmo quando vai para a cama mais cedo. E, no caso de sair do trabalho a horas razoáveis, fazer aquela pequena sesta, pensando que o/a ajudará a recuperar as energias que durante a noite não foram restabelecidas - pois saiba que não é bem assim que funciona.

Citada pelo jornal The New York Times , Rebecca Spencer, investigadora de ciências do sono na Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, entende que, embora umareponha a energia suficiente para aguentar mais umas horas,Segundo resultados de um inquérito realizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia , em março de 2023, mais de metade das pessoas - cerca de 52% - raramente ou apenas às vezes dorme bem e 75% acaba por dormir menos de 7 horas por noite. Spencer diz que não é apenas o tempo que passamos a dormir que importa, mas também. Esta é determinada pelo tempo que gastamos nos diferentes ciclos de sono.Quando dormimos uma noite inteira, passamos por alguns ciclos de sono, cada um. Cada ciclo é composto por 4 estágios:, em que os batimentos cardíacos e a respiração ficam mais lentos e os músculos começam a relaxar, estes estágios podem, cada um, durar entre 10 a 25 minutos., é quando se atinge a fase mais importante do ciclo do sono em que barulhos externos não nos fazem acordar com tanta facilidade. O, repete-se várias vezes ao longo da noite e é a altura mais propícia para ter alguns sonhos. Este estágio é fundamental para a manutenção das funções cognitivas e proporciona bem-estar.Citada pelo jornal The New York Times , Molly Atwood, psicóloga clínica e pesquisadora de medicina comportamental do sono, afirma que o facto deNo entanto, aponta algumas vantagens de uma sesta, contando que dormir um pouco a meio de um dia de trabalho, "". Apesar disso, a psicóloga clínica aconselha a