5 truques infalíveis para parecer mais jovem

Em pleno século XXI, não são apenas as mulheres que se preocupam em manter a sua juventude. Com o passar do tempo, começamos a notar que a pele do rosto começa a perder elasticidade, que as rugas de expressão começam a assentar e que, no geral, ficamos com um ar mais cansado. Mas não desespere, pois existe uma mão cheia de dicas que pode seguir para envelhecer graciosamente, sem recorrer a injeções de botox ou outros tratamentos de medicina estética - que também podem ser boas opções, mas são matéria para outro artigo.

Ter uma boa noite de descanso

Olheiras profundas são um acessório que não fica bem a ninguém, para não falar do cansaço que vai transparecer no seu rosto. Aqui, o melhor remédio não é uma grande caneca de café, mas sim uma bela noite de sono, de preferência de oito horas, pois é durante essa altura que o corpo se regenera.

Tratar do cabelo e da barba

Homens com cabelo ligeiramente grisalho, tal George Clooney, são consideráveis atraentes. Contudo, o que já não o é são aqueles fios de cabelo que, com a oxidação, se tornam amarelados. A solução? Um champô próprio para prevenir o tom quente que não deseja. Relativamente à barba, atrevemo-nos a dizer que não importa o seu comprimento (desde que não chegue a parecer o Pai Natal). Basta manter a barba aparada e suave.

Usar protetor solar todos os dias

Um dos maiores erros do ser humano é não colocar protetor solar, fator 30 no mínimo, todos os dias do ano, mesmo quando o céu adivinha chuva. Proteger a pele dos raios ultavioleta é meio caminho andado para retardar o aparecimento de rugas e manchas no rosto.

Proteger os olhos da luz azul

Também devemos proteger a pele da luz azul que é emitida pelos dispositivos tecnológicos que utilizamos diariamente, como o computador, o telemóvel, o tablet ou a televisão. Embora seja invisível ao olhar, este tipo de luz envelhece-nos com o passar do tempo.

Beber água

Para além dos hidratantes e séruns de rosto, a água é um verdadeiro aliado, pois contribui para uma pele mais suave e firme, prevenindo o aparecimento de rugas e eliminando toxinas. A ciência é bastante simples: menos secura no rosto, menos envelhecimento precoce.