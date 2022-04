Como Alexander Skarsgård conseguiu um físico invejável para 'O Homem do Norte'

A estrela do O Homem do Norte (The Northman) não é nenhum estranho para Magnus Lygdbäck, visto que ambos já tinham trabalhado juntos para o filme A Lenda de Trazan, de 2016. O especialista em fitness afirma que o ator é tudo o que se pode querer num cliente. "É talentoso, trabalha muito e tem uma boa genética. Alex responde ao treino e à nutrição da melhor maneira possível. Por isso, sabia que podíamos fazer algo grandioso", relata Lygdbäck à revista GQ inglesa.

O físico grande e intimidante de Alexander Skarsgård é o resultado de meses de esforço e dedicação. O treinador confessa que a dieta do sueco era relativamente generosa, com cinco refeições por dia, entre as quais podia usufruir de três refeições à sua escolha por semana sem restrições alimentares - até podia beber um copo de vinho aos fins-de-semana. As fontes de proteína variavam entre a carne de vaca, frango, ou peixe, acompanhadas por vegetais e carboidratos complexos, como cereais integrais e batatas, afirma o profissional.

Durante as gravações, Lygdbäck assegurava-se pessoalmente que "a comida certa saía no momento certo" para o ator. "É necessário ser muito preciso. Eu criava os menus indicados com os chefes de cozinha", contou ainda à revista. Antes das grandes cenas, o personal trainer fazia também o aquecimento físico com Skarsgård, além de o acompanhar em dias com gravações mais físicas. Treinavam cinco dias por semana no ginásio, nunca mais do que uma hora. "Houve dias em que aparecíamos no ginásio e acabávamos por sair. Conseguia perceber quando ele precisava de folga", acrescenta o especialista. Afinal, é complexo filmar durante cinco meses e manter a massa muscular ao mesmo tempo que os níveis de gordura corporal permanecem baixos.



Quanto ao cardio, este não excedia os 10 minutos por sessão. "Normalmente, gosto de fazer treinos de alta intensidade com todos os meus clientes. Contudo, desta vez não foi bem assim, dado que queria que o físico dele crescesse o máximo possível em tamanho. Portanto, cinco a dez minutos de corrida, remada ou sprints na passadeira era o suficiente".



Para o papel em questão, Skarsgård teve de treinar bastante os ombros e as ancas, visto que grande parte das gravações foram passadas com um grande machado nos braços. Para que não houvesse ferimentos, o ator passou por treinos intensos com bandas para melhorar a estabilidade, a flexibilidade e a sua mobilidade. Apostaram também em exercícios com pesos, como agachamentos e deadlifts, e exercícios de leg press.