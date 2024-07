Turkish Airlines acaba com o lugar do meio

A confeção dos novos lugares Crystal Business Class foi feita com peles e tecidos turcos Foto: DR

A Turkish Airlines foi reconhecida como a companhia aérea com melhor catering Foto: DR

Há muitos tipos de inferno na Terra. No ar há um em particular que vem imediatamente à ideia: o lugar do meio num avião. Quem não teve jáà medida que se aproximava da sua fila, fazendo contas aos lugares e, ainda assim, não querendo acreditar que lhe calhou um lugar do meio?e ainda a ter de lutar a duas frentes pelo controlo dos apoios de braços. A Oeste nada de novo? Muito pior! A Oeste está um bebé aos gritos e a Este está um tipo queNão há lugar mais horrível num avião, principalmente para quem viaja sozinho, e esta jornalista está a ficar com palpitações com as memórias suscitadas pela escrita destas frases. É caso para dizer queA Turkish Airlines ouviu os clamores dos seus passageiros e decidiu resolver o problema. Enfim, resolveu o problema para quem estiver disposto apor bilhetes de avião, mas é melhor que nada.por uma versão mais centrada no conforto e privacidade dos passageiros: 1-2-1. É verdade que senta muito menos pessoas, mas o preço dos bilhetes há-de cobrir qualquer transtorno.A companhia aproveitou a Feira Internacional de Aviação de Farnborough, Inglaterra, para apresentar a suaonde os lugares são pequenas cabines individuais com portas e painéis divisórios. Quando tiver sono, o passageiro podeE, se viajar acompanhado, o painel que divide os lugares centrais pode ser recolhido, para que haja maior proximidade, mas sem comprometer o espaço individual de cada um.Por norma, o design do interior dos aviões costuma ser subcontratado, mas a Turkish quis ser ela própria a desenvolver esta inovação, entregando o trabalho a uma subsidiária. O objetivo era criar algo que fosse único, razão pela qual as peles e tecidos usados nas suites – é isso que a companhia chama a estes luxuosos lugares para um – são todos de origem turca.Esta inovação foi lançada depois de a Turkish Airlines ter entrado no número 10 do SKYTRAX, otendo sido também reconhecida como aA nova Crystal Business Class estará disponível para voos de longo curso.