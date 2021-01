Viajar em 2021: o que a vacina já está a mudar

Primeira etapa: tomar a vacina. Segunda Etapa: voar para Veneza, Itália, e apreciar a magia dos canais, pontes e becos. Próxima paragem? Modena, para visitar o museu da Ferrari. Depois, descer para Florença, com uma degustação de vinhos na Toscana, naturalmente. A seguir é melhor passar por Pisa, Roma, Sorrento e Capri antes de voar para a Grécia por alguns dias.

É este o plano que um casal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, está a traçar para a sua lua de mel no mundo pós-covid. Embora as precauções de saúde tenham feito com que a maioria das viagens de lazer fossem suspensas por tempo indeterminado durante a pandemia, a vacinação que começou nos Estados Unidos e Reino Unido está a levar os amantes de viagens a imaginar as férias novamente.

Os planos estão a ser feitos enquanto o vírus ainda está a propagar-se, as fronteiras ainda têm restrições e muitos hotéis ainda estão fechados. Mas os planeadores de viagens em série - aqueles que gostam de pesquisar sites, vasculhar o Instagram em busca de inspiração e organizar tudo em listas detalhadas - dizem que estão a experimentar uma renovada sensação de esperança para 2021.

"Finalmente existe um horizonte", disse Jack Ezon, fundador e sócio-gerente da Embark Beyond, empresa de viagens de luxo e eventos de Nova Iorque. No último mês, assistiu a uma procura crescente para o terceiro e quarto trimestres de 2021. "Temos corrido sem uma linha de chegada."

A crise do novo coronavírus cancelou abruptamente a maioria das viagens, incluindo as férias planeadas há muito tempo. A imprevisibilidade das mudanças nas regras e aumento de casos significava que menos pessoas estavam confiantes em reservar viagens com muita antecedência.

Durante meses, Tracie Jones, 32 anos, de West Chester, Pensilvânia, planeou a sua lua-de-mel europeia de duas semanas na Itália e na Grécia, preenchendo Google Docs e folhas de excel. Mas a gestora do projeto estava relutante em realmente carregar no botão de compra, devido ao estado da pandemia.

"É difícil planear porque estou com muito medo de gastar milhares de dólares quando pode acontecer algo novamente", disse.

Tracie Jones e o seu noivo Tyler Cohen têm vindo a planear a sua lua de mel para 2021 Foto: Hannah Yoon/Bloomberg

Uma pesquisa da Oliver Wyman com mais de 4.600 pessoas de nove países, incluindo os EUA, Reino Unido, Canadá e China, descobriu que 63% das pessoas disseram que vão viajar o mesmo ou mais para lazer quando a pandemia acabar.

Quando as viagens regressarem aos níveis anteriores à covid-19, 33% das pessoas pretendem gastar mais em viagens, de acordo com pesquisa com mais de 8.000 pessoas da VRBO. A empresa de hotéis Hilton diz que 66% dos americanos e 60% dos viajantes chineses planeiam desistir de adiar as viagens da "lista de desejos" quando as restrições diminuírem.

"Estamos a ver o interesse na primavera e no verão de 2021 a crescer, indo em direção a um cenário de reservas mais tradicional", disse Jo McClintock do serviço de reservas de viagens Skyscanner.

Alison Jameson conta com uma vacina. A mulher de 64 anos do Colorado diz que sente que precisa recuperar o atraso de um ano sem viajar. Em 2020 perdeu dois casamentos, várias reuniões, uma viagem à Alemanha, outra a Roma, a atuação de uma sobrinha numa peça da escola e a atuação de um sobrinho numa apresentação da faculdade. Isso significou muitos pontos de recompensa não utilizados dos quais pretende fazer bom uso no novo ano.

Este é o seu itinerário muito provisório para 2021: Em maio, para o fim de semana do Memorial Day, uma estada no Ritz Carlton em Beaver Creek. Uma viagem para ver os arcos de arenito em Moab, no Utah, em junho. Um cruzeiro Viking por Londres, Escócia, Círculo Polar Ártico e Noruega em julho. No fim de semana do Dia do Trabalhador, algumas noites no Waldorf Astoria em Cabo San Lucas, México. E com sorte, no final do ano, uma viagem à Alemanha para visitar os mercados de Natal.

"Temos de estar todos vacinados, ou não iremos", disse.

Com a chegada da vacina, muitos viajantes começam a planear os próximos itenerários Foto: Hannah Yoon/Bloomberg

Há uma procura reprimida e uma compreensão dos riscos relacionados às viagens, disse Bruce Spear, sócio da Oliver Wyman.

Ezon, da Embark Beyond, diz que um padrão pós-pandémico está a surgir na indústria de viagens: as pessoas agora pretendem viagens de uma forma que possam planear as suas finanças, a curto, médio e longo prazo.

Antes da pandemia, Ezon disse que lutava para que as famílias dos clientes preenchessem o que chama de "plano de cinco anos" para viagens. Agora, está a ser levado a sério por mais pessoas, mapeando as viagens em 2021 e estabelecendo metas para datas tão distantes como 2026 para encaixar as viagens em marcos importantes da vida.

Jones tem esperança de que possa comemorar sua lua de mel em setembro. Ela e o noivo fazem uma grande viagem todos os anos, mas em 2020 tiveram férias menores em Long Island.

"Foi muito bom", disse. "Mas a região vinícola de Long Island não se compara à Toscânia."

Dicas de viagem para 2021

Os especialistas em viagens oferecem algumas dicas para aqueles que estão a distrair-se com o planeamento de viagens:

Cuidado com os adiamentos de 2020 . "A maior parte das viagens para 2021 são, na verdade, de pessoas que adiaram 2020", disse Charlotte Wells, da empresa de viagens de luxo Abercrombie & Kent. "Muitas dessas viagens já estão marcadas. Muitas dessas belas pousadas, locais remotos, já estão com uma capacidade decente. Estamos a incentivar as pessoas a sonhar grande e a planear com antecedência".

Flexibilidade na procura. Se a pandemia mudou alguma coisa sobre viagens, é a disposição das companhias aéreas e hotéis de permitir que os clientes mudem de planos, pelo menos por enquanto. Os especialistas dizem que isso se aplica até mesmo a bilhetes económicos. Como a imprevisibilidade continuará em 2021, procure opções se os seus planos precisarem de ser alterados.

Pense na segunda metade de 2021. "Não recomendamos o planeamento de ir a qualquer lugar nos primeiros dois trimestres porque parece que as coisas vão piorar antes de melhorar", disse Ezon, da Embark Beyond. Ele vê junho ou julho como pontos de partida razoáveis por enquanto. E então novembro ou o final de 2021 como um momento para pensar em viagens mais exóticas e de longa distância.