Sonhar ainda é permitido. As mais incríveis residências do Airbnb no mundo

A pandemia levou muita coisa consigo, mas se há coisa que não podemos – nem devemos – deixar é que nos roube a vontade de imaginar. Ou, por outras palavras, que tire o verbo sonhar do nosso vocabulário, agora reduzido a "coronavírus", "Covid-19" ou "novo normal". E se o confinamento impera no momento, permita-se fantasiar com as próximas férias de luxo numa destas propriedades do Airbnb. O Instagram elegeu-as em votos, aliás likes, como as mais apreciadas por todo o mundo. Um sonho que talvez se torne realidade, um dia destes.

1. Um castelo nobre para um pós-confinamento do século XXI

Com mais de 76 mil likes, este pitoresco retiro é na verdade uma habitação campestre no Sul de França, digna da mais real nobreza moderna. A paisagem vinhateira rodeia a propriedade e a piscina privada que se vê na fotografia é definitivamente um plus.

2. Mergulhar do sofá

Ou quase. Este apartamento em Casablanca, no Chile, conta com rasgadas janelas viradas para a praia, no caso, a Playa de Quintey. Use e abuse do deck para um banho de vitamina D e para sentir o cheiro a mar, um descanso merecido depois de tanto tempo fechado em casa.

3. Dormir profundamente

O lago Atitlán, nas terras altas da Guatemala, é o protagonista desta habitação em San Marcus La Laguna. É mesmo o mais profundo da América Central com aproximadamente 340 metros, por isso impõe respeito. Durma com o lago a seus pés, sem pensar em mais nada. A Natureza compõe o restante cenário idílico, onde relaxar é a única opção.

4. Acampar nunca foi tão glamoroso

Se nunca experimentou as virtudes do glamping, comece por aqui. E porque não? Esta cabana glamorosa– que tem tudo menos de cabana – situa-se em Vermont, a poucas horas de Boston, EUA. Aproveite o bosque e as suas cascatas de dia e o céu estrelado e romântico de noite.

5. Um deserto de luxo

Nesta habitação no deserto da Califórnia, a duas horas de Los Angeles, é fácil esquecer que há um vírus lá fora a tornar o mundo num lugar caótico. Que tal passar o confinamento aqui?

6. Old School

No caso, literalmente, já que esta singela habitação foi em tempos uma antiga escola da cidade de Kingston, no estado de Nova Iorque. Digam o que disserem, a decoração eclética, que alia em harmonia o clássico ao contemporâneo é um deleite para qualquer amante de design de interiores e não só.

7. Cai neve lá fora

Se sempre se considerou um bicho-do-mato, socialmente falando, pode agora regozijar-se nesta cabana no meio da floresta, longe de tudo e de todos. Fica perto do rio Delaware, a um par de horas de Nova Iorque, e aposta em interiores aconchegantes, pelo que ainda sabe melhor de inverno.

8. Em que altura é mais criativo?

Se a resposta for quando está sozinho, então este estúdio em Florença é uma proposta bem sedutora já que foi projetado para acomodar um inquilino de cada vez. A vista para a Catedral Santa Maria del Fiore é só mesmo para o relembrar que está numa cidade cheia de história e arte, onde pode esbarrar com a arquitetura renascentista a cada esquina.

9. Um chalé na montanha

A casa-de-banho que vemos na fotografia é perfeita para o feed do Instagram e fica num chalé nas montanhas de San Jacinto, na Califórnia. Perfeito mesmo para continuar com os cuidados de grooming que iniciou no confinamento. Leve consigo os produtos de beleza que a MUST lhe sugeriu.

10. Mar adentro

Esta casa-barco na barragem de Joanópolis, no Brasil, fica perto o suficiente de São Paulo para o relembrar que há um mundo lá fora, mas longe que chegue para se ausentar sem culpa por uns largos dias. Perfeito, não?