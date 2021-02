Companhias aéreas trocam rotas de negócios por destinos de sol nos EUA

Ainda assim, nove meses depois, a Cirium estima que 30% dos aviões comerciais globais continuem estacionados. A OAG, outra empresa de dados e análises de aviação, informou que a capacidade de assentos permaneceu em 50% em janeiro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

E novas estimativas da Associação Internacional de Transporte Aéreo mostram que a recuperação será mais lenta do que o esperado; em vez de registar um aumento de 50% até ao final de 2021, como previsto anteriormente, a associação estima agora o pior cenário com uma subida de 13% do tráfego de passageiros em relação aos números de 2020.

Como resultado, as companhias aéreas deslocam as operações para onde quer que haja procura. O lazer agora é o foco; viagens de negócios estão descartadas.



Menos escalas, mais sol

As viagens de lazer mostraram os primeiros sinais de recuperação, com picos no verão do hemisfério norte e na época do Natal. As viagens de negócios, por outro lado, podem ser permanentemente limitadas ao Zoom; empreendedores como Bill Gates preveem que as viagens de negócios cairão permanentemente em 50%. Em resposta, diz Henry Harteveldt, presidente da consultoria de aviação Atmosphere Research, as companhias aéreas estão a migrar rotas de negócios que ligam grandes cidades para destinos de lazer ensolarados.

United, Delta e American Airlines cortaram voos para Londres, por exemplo - seja de Nova Iorque, São Francisco ou Washington. Também foram cortados voos diretos antes comuns de hubs dos Estados Unidos para Frankfurt, Tóquio, Sydney e São Paulo. "Dada a falta de procura no segmento de negócios, estamos a concentrar-nos em viagens de lazer e a oferecer mais serviços aos clientes que viajam para visitar familiares e amigos", disse o vice-presidente de planeamento de rede da American Airlines, Brian Znotins.

Há uma vantagem para quem viaja a lazer nos EUA: menos escalas. As rotas "ponto a ponto", não teriam sido lucrativas antes da pandemia. Mas hoje, as conexões são especialmente onerosas e a conveniência reina, diz Paul Tumpowsky, fundador e CEO da agência de viagens Skylark.

Os que partem de cidades secundárias como Boston, Cleveland, Milwaukee e Indianápolis encontrarão voos mais diretos do que nunca - principalmente se forem para lugares mais quentes na Flórida, como Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Key West e Tampa.

Porquê a mania da Flórida?



"Tudo o que fazemos decorre da procura", diz Ankit Gupta, vice-presidente da United para o planeamento da rede doméstica. "Os estados ensolarados estão a ver muito mais procura por viagens do que antes, em termos relativos, enquanto no nordeste dos EUA simplesmente se evaporou", acrescenta.