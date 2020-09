Quanto ganharam as mulheres mais ricas de 2020?

O mundo tem 2095 multimilionários, destes 234 são mulheres — dez a menos do que em 2019, segundo a lista anual publicada pela revista Forbes —, o que comprova ainda uma relação muito desproporcional em termos de género. A soma das suas fortunas dá quase 850,4 mil milhões de euros. Reunimos as dez mulheres no topo do ranking:

10 — Zhong Huijuan | Top 70 mundo (US$ 14,6 mil milhões)

Presidente da Hansoh Pharmaceutical, que produz vários tipos de medicamentos. Em 2020, a empresária de 59 anos tem cerca de 13,4 mil milhões de euros.

9 — Laurene Powell Jobs | Top 59 mundo (US$ 16,4 mil milhões)

Viúva do fundador da Apple, Steve Jobs, Laurene tem uma fortuna de aproximadamente 15 mil milhões de euros, que também vem da sua participação na Disney. Aos 56 anos, dirige a Emerson Collective e divide-se entre a filantropia e os seus investimentos.



Laurene Powell Jobs Foto: Dia Dipasupil/Getty Images

8 — Susanne Klatten | Top 54 mundo (US$ 16,8 mil milhões)

Aos 57 anos, a alemã herdeira da BMW também gere a Altana, um grupo farmacêutico e químico, do qual é a única proprietária e vice-presidente.

7 — Yang Huiyan | Top 38 mundo (US$ 20,3 mil milhões)

Com apenas 38 anos, a chinesa tem mais de 18,6 mil milhões de euros, porque possui 57% da Country Garden, uma empresa imobiliária fundada e presidida pelo seu pai.

6 — Jacqueline Mars | Top 29 mundo (US$ 24,7 mil milhões)

Aos 80 anos, possui cerca de um terço da Mars, a maior fabricante mundial de doces, o que equivale a uma fortuna de 22,65 mil milhões de euros. Também possui uma empresa de alimentos para animais de estimação. Agora dedica-se à filantropia e é membro de seis conselhos de administração, incluindo os dos Arquivos Nacionais norte-americanos e o Smithsonian, instituição de pesquisa científica com vários museus nos Estados Unidos da América.

5 — Beate Heister | Top 23 mundo (US$ 33,3 mil milhões)

Herdeira e filha de Karl Albrecht, que fundou a cadeia de supermercados alemã Aldi. Beate, que tem 68 anos, e o irmão, Karl Albrecht Jr. têm juntos o património líquido de 30,53 mil milhões de euros.

4 — MacKenzie Bezos | Top 22 mundo (US$ 36 mil milhões)

Com uma fortuna de um pouco mais de 33 mil milhões de euros, cerca de um quarto da fortuna do seu ex-marido, Jeff Bezos, fundador da Amazon e o homem mais rico do mundo, de quem se divorciou em julho de 2019, após 25 anos de casamento. MacKenzie também é signatária do The Giving Pledge, onde se compromete em doar parte de sua fortuna a obras filantrópicas.

3 — Julia Koch | Top 18 mundo (US$ 38,2 mil milhões)

Aos 57 anos recebeu a herança estimada em mais de 35 mil milhões de euros de David Koch, seu marido durante 23 anos, que faleceu em agosto de 2019, aos 79 anos. Julia e os seus filhos detinham 42% das ações da Koch Industries, uma multinacional com subsidiárias em engenharia de petróleo, engenharia química, finanças e até pecuária.



2 — Françoise Bettencourt Meyers | Top 15 mundo (US$ 48,9 mil milhões)

Neta do fundador da L'Oréal, Eugène Schueller, Françoise, aos 66 anos, faz parte do conselho de administração do grupo desde 1997, e possui 44,84 mil milhões de euros.

1 — Alice Walton | Top 9 mundo (US$ 54,4 mil milhões)

Aos 70 anos, a filha de Sam Walton, fundador dos supermercados Walmart, passa do segundo ao primeiro lugar no ranking. Num ano, sua fortuna aumentou 23%, atingindo 49,88 mil milhões de euros. Alice não desempenha nenhum papel na empresa Walmart e é dedicada à organização filantrópica Walton Family Foundation.