E se pudesse teletrabalhar num hotel de luxo?

O cinco estrelas, que explora a ideia de "resort urbano em pleno centro da cidade", lançou a possibilidade de trabalhar a partir do hotel. A essa hipótese juntou três atividades para fazer durante o dia – "Pequeno Almoço Executivo", "Spa & Lunch" e "Um dia na Piscina".



Teletrabalhar no PortoBay Liberdade Foto: PortoBay Liberdade





Este "serviço de escritório" foi lançado quando o teletrabalho passou a ser obrigatório na Grande Lisboa e torna possível a reserva de quartos durante o dia, das 8h00 até às 19h00, com os serviços referidos acima, e acesso a áreas sociais para pequenas reuniões.



Piscina do PortoBay Liberdade Foto: PortoBay Liberdade





O PortoBay Liberdade, no centro da capital lisboeta, desenvolveu esta proposta para que as pessoas possam usufruir dos seus serviços enquanto trabalham e que o façam comodamente e com segurança.



Piscina do PortoBay Liberdade Foto: PortoBay Liberdade









Disponível até dia 28 de fevereiro de 2021, este pacote pode ser complementado com serviços do PortoBay como noites ou massagens no spa. Os preços começam nos €110,00 por dia, e promoções na reserva de 5 ou 10 dias.

Saiba mais no site hotel ou através do e-mail portobayliberdade@portobay.pt ou telefone 210 015 700.