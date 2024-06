Um restaurante português entre os 50 melhores do mundo

foi galardoado com uma estrela Michelin. Mais tarde, em 2014, conquistou a segunda estrela Michelin , sendo que em 2019, como parte da sua evolução, o Belcanto mudou-se para um novo espaço, mais amplo, adjacente ao original, mantendo a proximidade com o Largo de São Carlos e a localização privilegiada. Num ambiente único, repleto de detalhes, o chef apresenta uma cozinha portuguesa contemporânea, proporcionando uma viagem gastronómica única.



Este reconhecimento é importante para o Belcanto, mas também para Lisboa e para Portugal, porque contribui para a divulgação da cozinha portuguesa em todo o mundo e reforça o valor do nosso país enquanto destino gastronómico e turístico. É com orgulho que representamos Portugal nesta prestigiada lista há vários anos," disse em comunicado. O restaurante de José Avillez abriu em 2012 e, nesse mesmo ano, foi galardoado com uma estrela Michelin. Mais tarde, em 2014, conquistou a segunda estrela Michelin, sendo que em 2019, como parte da sua evolução, o Belcanto mudou-se para um novo espaço, mais amplo, adjacente ao original, mantendo a proximidade com o Largo de São Carlos e a localização privilegiada. Num ambiente único, repleto de detalhes, o chef apresenta uma cozinha portuguesa contemporânea, proporcionando uma viagem gastronómica única.

Na 22ª edição da lista que o restaurante Belcanto, de José Avillez , em Lisboa, alcançou a, reafirmando-se como um dos expoentes máximos da cozinha portuguesa. Apesar de ter descido do 25º lugar, alcançado no ano passado , continua a ser um marco significativo no panorama gastronómico mundial, distinguido também com duas estrelas Michelin O Belcanto tem tido uma trajetória notável na lista dos 50 melhores do mundo, tendo, mantido essa posição em, e. Este reconhecimento contínuo reflete a dedicação e inovação de José Avillez, cuja cozinha é uma celebração da tradição portuguesa com um toque contemporâneo e criativo. Nas próprias palavras do chef: ", o restaurante Disfrutar, em Barcelona, foi coroado como o melhor do mundo. Completando o pódio, o Asador Etxebarri, em Atxondo, Espanha, ficou em segundo lugar, e o Table by Bruno Verjus, em Paris, em terceiro. Outros restaurantes no top 10 incluem Diverxo, em Madrid, em quarto lugar, e Maido, em Lima, que ocupa a quinta posição. A lista continua com Atomix, em Nova Iorque, no sexto lugar, Quintonil, na Cidade do México, em sétimo, Alchemist, em Copenhaga, em oitavo, Gaggan, em Banguecoque, em nono, e Don Julio, em Buenos Aires, que fecha o top 10.A lista doscom o objetivo de destacar os restaurantes mais inovadores e influentes do mundo. A presença do Belcanto na lista dos 50 melhores restaurantes é um orgulho para Portugal, evidenciando a qualidade e criatividade da gastronomia nacional