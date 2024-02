Guia Michelin: Céu da restauração portuguesa continua estrelado

A subida do Antiqvvm, o restaurante portuense liderado pelo chef Vitor Matos, ao ainda muito restrito grupo de duas estrelas nacionais (são agora oito) foi a maior novidade da primeira gala Michelin dedicada a Portugal, que agora conta com um total de 167 estabelecimentos recomendados no mais famoso guia gastronómico do mundo. Destes, 30 são novidades, entre os quais quatro novos restaurantes distinguidos com uma Estrela Michelin, o que eleva para 31 o número de estabelecimentos nacionais reconhecidos com esta distinção. Foram eles o 2monkeys, do também agora duplamente estrelado Vitor Matos e Francisco Quinta, Lisboa; Desarma, de Otávio Freitas, Funchal; Sála, de João Sá, Lisboa; e Ó Balcão, de Rodrigo Castelo, Santarém, que foi também um dos dois novos galardoados com a uma Estrela Verde, símbolo criado para distinguir restaurantes que praticam uma cozinha sustentável - o outro foi o restaurante da Herdade da Malhadinha Nova, em Beja. "Há muito que tinha este objetivo, mas não esperava, confesso. Sempre me esforcei por praticar uma cozinha de quilometro zero e de desperdício zero, baseada no que somos e onde estamos e hoje isso foi recompensado. Viva o Ribatejo!" afirmou Rodrigo Castelo no final da gala. O famosa primeira estrela era também "um objetivo" para João Sá, que antes de lutar por ele perguntou à equipa que o acompanha se também o desejava. "Disseram logo que sim e, então, só lhes coloquei três condições, que nos continuássemos a divertir, que nunca deixássemos de ser felizes e que nunca se transformasse numa obsessão. Este prémio é de todos as pessoas que já trabalharam no restaurante, lembrei-me da cara deles todos quando anunciaram o nosso nome", contou.

Aos restaurantes estrelados acrescem ainda 32 restaurantes distinguidos com o Bib Gourmand, uma classificação criada para estabelecimentos de "boa qualidade e bom preço"), dos quais oito novos; e ainda 96 recomendados, 21 deles estreantes.

"Esta gala é uma homenagem à riqueza gastronómica de Portugal e aos que a tão bem têm elevado nos últimos anos", afirmou a espanhola Mari Paz Robina, Diretora do guia Michelin Portugal e Espanha. Já o Diretor internacional do guia Michelin, o francês Gwendal Poullennec, sublinhou que esta gala dedicada em exclusivo a Portugal "não aconteceu por acaso. Trata-se de um merecido momento de celebração da gastronomia portuguesa, que atravessa atualmente um momento de prosperidade memorável. Posso garantir que os nossos inspetores tiveram um imenso prazer em fazer este guia", concluiu com humor.

Foram ainda distinguidos Pedro Marques, do Yeatman, Porto, com o Prémio de Sala; Leonel Nunes, do Il Gallo d’Oro, Funchal, com o prémio Melhor Sommelier; e Rita Magro, do Blind, Porto, com o prémio Jovem Chef. Ficou apenas faltar a tão desejada terceira estrela para um restaurante nacional, mas como avisou o grande vencedor da noite, Vitor Matos, "já não faltará muito para isso acontecer. Tem de acontecer".



4 novos restaurantes com estrela Michelin



2Monkeys, Lisboa Desarma, Funchal Ó Balcão, Santarém



Os que mantiveram as duas estrelas



Alma, Henrique Sá Pessoa, Lisboa

Belcanto, José Avillez, Lisboa

Casa de Chá da Boa Nova, Rui Palma, Leça da Palmeira

Il Gallo d’Oro, Benoît Sinthon, Funchal

Ocean, Hans Neuner, Porches

The Yeatman, Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia

Vila Joya, Dieter Koschina, Albufeira



Os que têm uma estrela



Ó Balcão, Rodrigo Castelo, Santarém

Sála, João Sá, Lisboa

Antiqvvm, Vítor Matos, Porto



100 Maneiras, Ljubomir Stanisic e Manuel Maldonado, Lisboa

2Monkeys, Vítor Matos e Francisco Quintas, Lisboa

A Cozinha, António Loureiro, Guimarães

Al Sud, Louis Anjos, Lagos

A Ver Tavira, Luís Brito, Tavira

Bon Bon, José Lopes, Carvoeiro

CURA, Pedro Pena Bastos, Lisboa

Esporão, Carlos de Albuquerque Teixeira, Reguengos de Monsara

Eleven, Joachim Koerper, Lisboa

Encanto, José Avillez e Diogo Formiga, Lisboa

Epur, Vincent Farges, Lisboa

Euskalduna Studio, Vasco Coelho Santos, Porto

Feitoria, André Cruz, Lisboa

Fifty Seconds, Martín Berasategui e Filipe Carvalho, Lisboa

Fortaleza do Guincho, Gil Fernandes, Cascais

G Pousada, Óscar Geadas, Bragança

Gusto by Heinz Beck, Heinz Beck, Almancil

Kabuki Lisboa, Sebastião Coutinho, Lisboa

Kanazawa, Paulo Morais, Lisboa

Lab by Sergi Arola, Sergi Arola, Sintra

Le Monument, Julien Montbabut, Porto

Loco, Alexandre Silva, Lisboa

Mesa de Lemos, Diogo Rocha, Silgueiros, Viseu

Midori, Tiago Santos, Sintra

Pedro Lemos, Pedro Lemos, Porto

Sála, João Sá, Lisboa

Vila Foz, Arnaldo Azevedo, Porto

Vista, João Oliveira, Portimão

Vistas, Rui Silvestre (ex-chef), Vila Nova de Cacela

William, Luís Pestana, Funchal

Lista dos 21 restaurantes (estreantes) recomendados pelo Guia em Portugal:





Apego, Aurora Goy, PortoBahr, Nuno Dinis, LisboaBlind, Rita Magro, PortoBomfim 1896 with Pedro Lemos, Gonçalo Pinto, em PinhãoCasa do Gadanha, Ruben Trindade Santos, EstremozCavalariça, Bruno Caseiro, ComportaDownunder, Justin Jennings, LisboaFago, José Diogo Branco, MarvãoFauno, Tiago Amorim, PortoGastro by Elemento, Ricardo Dias Ferreira, PortoHorta, Santiago Agnolles, FunchalLamelas, Ana Moura, Porto CovoMa, Ricardo Casqueiro, COimbraNoélia, Noélia Jerónimo, Cabanas de TaviraNuma, Nuno Martins, PortimãoO Palco, Marco Almeida, CoimbraQuinta do Tedo, Família Geadas, FolgosaSeiva, David Jesus, Leça de PalmeiraSem, Lara Prado e George Mcleod, LisboaSem Porta, Tiago Maio, MudaVinha, Henrique Sá Pessoa e Jonathan Seiller, Vila Nova de Gaia

Lista dos novos Bib Gourmand:





Flora, João Guedes Ferreira, ViseuInato Bistrô, Tiago Costa e Miguel Rodrigues, BragaNorma, Hugo Alves, GuimarãesO Pastus, Annakaren Fuentes, Paço de ArcosOlaias, Mónica Gomes, Figueira da FozOma, Luís Moreira, BaiãoPatio 44, Simão Soares e Afonso Ramos, PortoPoda, João Narigueta, Montemor-o-Novo