O melhor hotel do mundo é…

Passalacqua, um luxuoso hotel boutique nas margens do Lago Como, em Itália, ocupa o primeiro lugar na lista dos 50 Melhores Hotéis do Mundo. Inaugurado em junho de 2022, tem como cenário uma villa do século XVIII com espetaculares jardins em socalcos que descem até à água.

Passalacqua, nas margens do Lago Como, em Itália Foto: DR

Este hotel que não pertence a nenhum grande grupo, é propriedade da família De Santis – família tradicional da região que também é responsável pelo icónico Grand Hotel Tremezzo. O palácio que foi construído pelo conde Andrea Lucini-Passalacqua, chegou a receber personalidades como Napoleão, Winston Churchill, ou o compositor Vincenzo Bellini (a ópera La Sonnambula foi escrita aqui).

E porque a ideia dos De Santis foi precisamente dar aos seus hóspedes a sensação de estarem hospedados numa casa privada, existem apenas 24 quartos e suites, todos eles com características únicas, situados em três edifícios diferentes: a villa, o palazzo e a casa do lago.

Um dos quartos do luxuoso Passalaqua Foto: DR

Em toda a propriedade, a magnificência neoclássica combina com o conforto dos tempos modernos. Os quartos tanto têm frescos no teto e grandes lustres de vidro de Murano como secadores de cabelo Dyson. Os baús estilo vintage aos pés da cama escondem televisões de última geração. A piscina está rodeada de ciprestes e magnólias centenárias, mas decorada com tecidos e almofadas da badalada marca italiana La Double J. O spa fica num túnel secreto antigamente utilizado como passagem de empregados, e oferece tratamentos da inovadora Dr. Barbara Sturm. As deslocações dentro da propriedade são feitas num Fiat 500 customizado. Detalhes, muitos detalhes e muita beleza made in Italy recriam la villeggiatura, palavra utilizada para descrever uma forma de estar e o ritual que todos os anos levava as famílias italianas a sair da cidade para o campo, para relaxar entre família e amigos. Amigos que este hotel garantiu em menos de um ano, encantando jornalistas e viajantes de todo o mundo, pelo seu charme e elegância, mas também pela forma como representa o epítome de uma nova era da hotelaria a nível mundial.

Mas regressemos à lista dos The World's 50 Best Hotels anunciada no dia 19 de setembro, em Londres. A contrastar com a escala do Passalacqua, em segundo e terceiro lugar estão os imponentes Rosewood Hong Kong e o Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River.

Rosewood Hong Kong Foto: DR

Segue-se o Upper House, também em Hong Kong e o Aman Tokyo, com o continente asiático a albergar um total de 18 dos 50 melhores hotéis do mundo. Ainda assim, a Europa recebe o maior número de nomeações (21, dois na Península Ibérica), seguida pela Ásia (18), América do Norte (6), África (3), Oceânia (1) e América do Sul (1).

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Tailândia Foto: DR

Os Singita Lodges no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, a propriedade com o menor número de quartos da lista (apenas 18), ocupam a posição 15, mas também receberam uma distinção especial, o prémio Flor de Caña Eco Hotel pelas suas práticas de sustentabilidade e responsabilidade social, após uma rigorosa auditoria realizada pela Sustainable Restaurant Association.

Singita Lodges no Parque Nacional Kruger, na África do Sul Foto: DR

O Singita Kruger é uma das três unidades no continente africano a fazer parte da lista, ao lado de La Mamounia (No.6) e Royal Mansour (No.23), ambos em Marraquexe, e que escaparam ilesos ao terramoto de 8 de setembro.

Soneva Fushi, Maldivas Foto: DR

A complementar a classificação dos 50 Best Hotels, foram atribuídos vários outros prémios especiais, destacando individualmente algumas propriedades e até personalidades do mundo da hotelaria, pelas suas características e carreiras. Foi o caso do Soneva Fushi (No.7), um dos hotéis mais famosos das Maldivas, que venceu o Lost Explorer Best Beach Hotel; do Capella Bangkok (No.11), que conquistou o Nikka Best New Hotel (atribuído ao hotel mais bem classificado na lista que abriu dentro da janela de votação de dois anos); do The Newt (No.37) em Somerset, no Reino Unido, que ganhou o Carlo Alberto Vermouth Best Boutique Hotel, atribuído ao melhor hotel com menos de 50 quartos; e de Sonu Shivdasani OBE, co-fundador e CEO da Soneva e fundador e ex-CEO da Six Senses, que venceu o Prémio Icon SevenRooms, celebrando as suas realizações na indústria hoteleira nos últimos 28 anos, incluindo a criação de duas das marcas de hotéis mais prestigiadas do mundo.