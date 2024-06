Gleba e Musa celebram Santos Populares com novidades gastronómicas

Bread Combo (2,95€) Foto: DR

Bola com Chouriças e Pimentos (8,95€) Foto: DR

Pedro Abril assume a cozinha, apresentando um menu onde o pão é a estrela. Foto: DR

Após o sucesso da primeira colaboração, em 2020, a. A parceria inclui ainda um pão especial feito com resíduos de cereais da produção de cervejas, celebrando os Santos Populares com produtos únicos e sustentáveis.A cerveja, intitulada deé elaborada com os pães "Trigo Barbela" e "Trigo do Alentejo" da Gleba que não são vendidos, promovendo a redução do desperdício., a Gleba disponibiliza uma edição limitada de pão feito com dreche - subproduto dos cereais usados na cerveja, e malte crocante no topo, ideal para acompanhar sardinhas assadas nos arraiais caseiros.Para enriquecer ainda mais as celebrações, a Gleba lança a, feita com massa brioche e ingredientes típicos desta época festiva, disponível até ao final de junho.será assinalado com um brunch especial na Musa da Bica, no. Pedro Abril assume a cozinha, apresentando um menu onde o pão é a estrela. Entre os destaques, está o creme de favas servido no "Pão de Água com Chouriças" da Gleba, disponível nas lojas da padaria durante todo o mês de junho. O"Salada Panzanella com Pêssego Assado", "Tosta Aberta de Courgette e Feta com Trigo Barbela", e "Açorda com Gamba Curada e Molho de Moqueca". Para, um "Pudim de Pão com Caramelo de Whisky", feito com a Forma Brioche, promete encerrar a refeição com chave de ouro.Os produtos Gleba estãoe também online em mygleba.com.