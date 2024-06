Arnold Schwarzenegger: "Chamei a este livro 'Faz-te Útil' porque é esse o melhor conselho que o meu pai me deu"

Eu passei toda a vida adulta a olhar -me ao espelho. Nos últimos vinte anos, enquanto funcionário eleito para servir e filantropo, o espelho assumiu a forma de votos, sondagens, estatísticas e dados. Como governador da Califórnia, como presidente do Conselho para a Boa Forma Física e o Desporto, como ativista pelo clima, não há maneira de evitar os números. As pessoas mostram, em palavras, votos e ações, o que pensam de nós e das nossas ideias. Dizem -nos se acreditam em nós – ou não. Quando os dados chegam, quando o ponteiro se mexe, descobrimos muito rapidamente se a nossa visão é real ou é uma fantasia.

Nos vinte anos antes disso, em Hollywood, a câmara e o ecrã eram o espelho. Fosse qual fosse a minha visão para o desempenho que pretendia ter num filme, ela empalidecia em comparação com aquilo que 500 pessoas sentadas às escuras num cinema viam quando eu estava à frente delas num ecrã com nove metros de altura. A câmara não mente. Filma em alta definição, com um foco total, a 24 imagens por segundo. Em O Exterminador Implacável só ocupei o ecrã 21 minutos, mas mesmo assim estamos a falar de mais de trinta mil imagens diferentes captadas para sempre. O que eu pensava que estava a fazer nessas cenas só importava se o público visse a mesma coisa. Só então eu podia reivindicar sucesso. Só então podia dizer que tinha atingido a minha visão como ator nesse filme.

Na cena de abertura de O Homem dos Músculos de Aço, Franco Columbu e eu estamos num estúdio de dança em Nova Iorque a aprender movimentos com uma instrutora de bailado. A ideia é melhorar as poses. Ela vai -nos guiando através de diferentes posições, ajustando a nossa postura e olhar e suavizando as transições, procurando que tudo pareça mais fluido e impressionante. Nesse trabalho, ela sublinhou de uma forma fantástica a importância de prestar atenção à maneira como nos movíamos entre poses. Quando estamos em cima do palco, os juízes não olham para nós apenas nos momentos-chave em que estamos em flexão total, no nosso melhor. "O que vocês precisam de perceber", disse-nos, "é que as pessoas estão sempre a olhar para vocês." E tinha tanta razão! As pessoas estáticas são o que acabará por aparecer nas fotos publicadas em revistas. E serão o que as pessoas que não estiveram lá ficarão a saber sobre nós. Mas as pessoas na sala, as pessoas que importam, estarão a observar e a julgar todos os aspetos dos nossos movimentos e as transições entre esses momentos-chave.

A metáfora era perfeita. A vida não é apenas feita de pontos altos ou de grandes momentos. Não se trata só dos acontecimentos que acabam gravados nas memórias das pessoas ou em imagens coladas em livros de recortes. A vida é também feita dos pedaços de tempo nos intervalos. A vida acontece tanto nas transições como nos momentos de pose. É, toda ela, um longo desempenho – e quanto mais impacto se quiser que ele tenha, mais importante se tornam cada um desses pequenos momentos.

Aquilo que não se vê nessa primeira cena, por causa do ângulo da câmara, é que as outras duas paredes do estúdio da professora são revestidas de espelhos. Os bailarinos, tal como os culturistas, sabem. É impossível crescer sem observar atentamente o trabalho que se realiza. É impossível melhorar sem se comparar o esforço que se faz com aquilo que se sabe, no coração e na mente, que devia ser. Para ter o desempenho de uma vida, para alcançar uma visão, seja ela qual for, por muito louca ou impossível, há que ser capaz de ver aquilo que o mundo vê quando olha para nós a tentar atingi-la. Isso não significa conformarmo-nos com as expetativas do mundo. Quer dizer é que não devemos ter medo de estar frente ao espelho, olharmo-nos nos olhos e ver de verdade.

Nos vinte anos antes disso, como culturista, o espelho era um espelho literal. Eu olhava para o espelho todos os dias. Horas seguidas. Fazia parte do trabalho. Não é possível saber se um exercício funciona devidamente a menos que olhemos para nós ao espelho a executá-lo. Não é possível saber se temos todos os movimentos bem definidos a menos que estejamos diante do espelho e executemos as poses em sequência.