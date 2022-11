Esta companhia aérea está a oferecer prémios a quem se sentar no lugar do meio

Ninguém gosta de se sentar ao lado de pessoas desconhecidas, e isto aplica-se a viagens de avião, de comboio ou de autocarro. Do lugar do meio, a vista é aborrecida – como quem diz inexistente – porque estamos longe da janela, e temos de passar cuidadosamente pelos outros passageiros na eventualidade de termos de nos levantar. De facto, menos de 1% (0,6) dos mais de 7500 viajantes inquiridos preferem voar no lugar do meio, segundo uma sondagem da companhia aérea Virgin Australia.

Acontece que estes números são um problema, pois simbolizam menos bilhetes vendidos. Para resolver a situação, a companhia lançou um sorteio especial apenas para quem reservar os lugares indesejados, no valor aproximado de 145 mil dólares.

O sorteio termina em abril de 2023 e inclui prémios semanais como voos grátis, experiências de bungee jump, escapadelas pagas, bilhetes para a grande final da liga de futebol australiana, bem como acesso exclusivo ao almoço pré-jogo e à after-party, e até upgrades no programa de passageiro.