Viagens de avião mais baratas? Eis como as encontrar

Aventureiro que se preze procura sempre pelos melhores negócios no que toca a viagens, principalmente se forem de avião. E acontece que os chamados fifth freedom flights, "voos da quinta liberdade" em tradução livre, são os aliados ideais nestes casos.



No que toca a serviços aéreos internacionais, "consistem no direito ou privilégio, concedido por um país a outro, de desembarcar ou embarcar, no território do primeiro país, o tráfego proveniente de ou destinado a um país não pertencente à UE". Ou seja, podem embarcar passageiros num país diferente daqueles em que a companhia está localizada, desce que comecem ou terminem no país de origem.





São viagens mais económicas tanto para os turistas como para as próprias companhias internacionais. Isto porque nem todos os destinos "enchem" os lugares do avião, e ao acrescentar-se uma escala extra ao longo do percurso, a viagem total torna-se mais eficiente. Além disso, certas empresas não conseguem justificar um voo próprio para determinados destinos, pelo que escolhem esta opção. Os "voos da quinta liberdade" ajudam a estimular a concorrência e oferecem outras alternativas entre países aos viajantes, como explica o site da Condé Nast Traveler.



Falamos, assim de voos que oferecem a oportunidade de se viajar com tarifas aéreas mais simpáticas na mesma rota, para não falar de que, muitas vezes, a aeronave é mais espaçosa. Em comparação com outras companhias norte-americanas ou europeias, as internacionais com voos da quinta liberdade apresentam uma experiência de melhor qualidade no geral (lugares mais confortáveis, melhores refeições, entre outros benfícios).



São um segredo bem escondido dos aventureiros mais experientes, pois é nestas rotas que encontramos bilhetes para passageiros frequentes que passam muitas vezes despercebidos, e que por não terem muita procura, costumam ter descontos, a fim de se cobrir os custos de operação.