Quais os carros de Fórmula 1 mais bonitos de 2023?

Os adeptos da modalidade de Fórmula 1, quando confrontados com uma sondagem no website oficial da F1, responderam quais os carros de 2023 que consideram mais bonitos. São os protagonistas dentro e fora das pistas, seja nas competições, seja nesta sondagem, que contou com mais de 80 mil votos. Muitos optaram por manter o mesmo estilo e design dos anos anteriores, mas houve um carro que foi uma agradável surpresa para os fãs. Eis o pódio.



Mercedes W14. Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes W14



Em primeiro lugar, com 31% dos votos, está o Mercedes W14. Este modelo é conduzido por Lewis Hamilton e George Russell nas grandes pistas e é também o favorito dos amantes do automobilismo. A Mercedes regressa às suas origens optando por preto, ao invés da cor prateada usada no último ano pela marca alemã. Após a fraca época passada, decidem optar pela cor preta, em memória aos dias de glória da marca e para trazer sorte à equipa, acreditam alguns adeptos. Esta cor permite também mais leveza ao carro, por não necessitar de pintura na área da fibra de carbono, o que outrora foi um problema com a tonalidade prateada.



Ferrari SF-23. Foto: Ferrari

Ferrari SF-23



Conduzido pelos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc, o segundo classificado neste top pertence à marca italiana Ferrari. Com o seu vermelho clássico, característico e imagem de marca da Ferrari, este modelo foi galardoado com 19% dos votos.



Alfa Romeo C43. Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo C43



Já o terceiro lugar, com 15% dos votos, é garantido pela também marca italiana, Alfa Romeo. Este modelo, conduzido por Valtteri Bottas, surpreendeu com a junção de cores vermelho e preto, à qual os entusiastas aceitaram positivamente esta mudança.



Red Bull com 8% e Aston Martin com 7% completam o top 5 anunciado pela organização.