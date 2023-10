Estes são os maiores desafios de dormir juntos

O sono é uma atividade muito importante para o ser humano, pois permite-nos recarregar as baterias para o próximo dia, restabelecer energias e regular o ciclo do sono - embora alguns de nós precisem de dormir mais do que outros. Só que por vezes há fatores que contribuem para destabilizar o sono. Heather Gunn, psicóloga especializada nesta área, inumera, num artigo do The Guardian, alguns destes maus hábitos que as pessoas podem ter na hora de dormir, e como os ultrapassar.



Ressonar, talvez o hábito mais comum e o mais irritante, especialmente se formos o outro parceiro - o que fica acordado a ouvir. Os sons - que vão desde o "motor de uma carrinha a tentar ligar" até ao mais pequeno "apito", não deixam de ser irritantes. Afinal porque é que ressonamos? O ressonar é causado pelo ruído e vibração dos tecidos perto das vias respiratórias na parte de trás da garganta. Durante o sono, os músculos relaxam. O ressonar pode ser ligeiro, ocasional e despreocupado, ou pode ser o sinal de uma perturbação respiratória como a apneia obstrutiva do sono. Neste caso Gunn recomenda a ida a um especialista.

Incompatibilidade de horários, é este o segundo mau hábito mais comum, segundo Gunn. Se um parceiro gosta de ir para a cama a horas e o outro é um coruja que só dorme quando começa a ver o sol, esta diferença de horários pode causar distúrbio no sono de ambos. Mas como é que podemos resolver esta incógnita? Se estão desesperados por manter o mesmo horário, pode ser que a coruja noturna tenha de ir para a cama antes da sua hora habitual, pois os estudos sugerem que é surpreendentemente fácil que aconteça esta mudança no seu ciclo de sono.

Diferentes necessidades de temperatura e o "ladrão" do edredão, estas são as outras circunstâncias. Desde pessoas que dormem completamente vestidas, enroladas em cobertores, até às que dormem despidas debaixo de um lençol, os nossos termostatos internos podem causar irregularidades no sono de ambos se não houver um consenso. Não esquecendo o caso do parceiro/a que rouba o edredão durante a noite, mas não admite tê-lo feito. A resolução? Comprem dois edredões, sugere Gunn.