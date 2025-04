Conheça o elenco da tetralogia de Sam Mendes sobre os Beatles

Nos últimos anos, diversos artistas – como Elvis Presley e Bob Dylan – têm sido homenageados com filmes biográficos. Agora, chegou a vez dos Beatles. Em fevereiro de 2024, o realizador britânico Sam Mendes conseguiu concretizar o seu desejo de trazer a banda para o grande ecrã e, juntamente com a Sony Pictures Entertainment, anunciou o projeto The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. Depois de longos meses de espera, acabam de ser partilhados os nomes que farão parte do elenco principal dos filmes que têm estreia marcada para abril de 2028 – sim, leu bem, daqui a três anos.

Os Beatles não precisam de grande introdução. Cresceram na cidade de Liverpool, em Inglaterra, e foram uma das bandas mais influentes da história. Tudo começou no início do ano de 1960, quando os quatro rapazes – os Fab Four, como são conhecidos – lançaram o seu primeiro single Love Me Do. Algum tempo depois o nome da banda e os seus sons de rock 'n' roll já soavam pelo mundo, o resto é história. No meio de desentendimentos pessoais, foi com Let It Be que lançaram o seu último álbum em 1970, antes de seguirem para carreiras a solo. Em 2023, Now and Then foi a última marca deixada pela banda.

'The Beatles': George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr Foto: DR

"Cada homem tem a sua própria história, mas juntos são lendários" – é nesta ideia que Sam Mendes se baseia para a criação destas obras biográficas. O realizador considerou que a história do Beatles é demasiado grande para ser contada num único filme ou numa minissérie, decidindo, então, fazer quatro filmes – cada um a partir do ponto de vista de cada membro. Para dar vida aos elementos da banda, o elenco conta com Paul Mescal, a nova estrela do filme Gladiador II, será Paul McCartney; Joseph Quinn, o ator da série Stranger Things, fará o papel de George Harrison; Barry Keoghan, a personagem principal de Saltburn, é Ringo Starr; e Harris Dickinson, conhecido pelo seu papel em Babygirl ao lado de Nicole Kidman, interpretará John Lennon. Este será o primeiro projeto a ter acesso à história completa e aos direitos musicais da banda.

Para já, quem não está satisfeita com a escolha dos atores é a meia-irmã de John Lennon, Julia Baird. Ao jornal britânico The Telegraph, Julia explicou que o seu descontentamento vem do facto de nenhum dos atores ser de Liverpool – dois são irlandeses e dois são londrinos. Isto porque a cidade do noroeste de Inglaterra tem um sotaque muito específico – o scouse –, e a meia-irmã de Lennon garante que "será impossível que alguém que não é de Liverpool consiga dar a entoação correta às palavras".

Sam Mendes e o elenco de 'The Beatles' Foto: GettyImages

À medida que surgem discordâncias e perguntas sobre como serão estes filmes, uma coisa é certa, os rapazes já não estão sozinhos. Desde namoradas e esposas, passando também pelas amantes e amigas, os nomes das atrizes que vão interpretar as mulheres que passaram pelo universo dos Beatles também foram anunciados. Aimee Lou Wood, a atriz de Sex Education e de The White Lotus, será Pattie Boyd, a modelo e ex-mulher de George Harrison. Já para a viúva de George, Olivia Harrison, o nome divulgado foi o de Daisy Edgar Jones, atriz conhecida pelos seus papéis em Normal People e Fresh.

Atriz Aimee Lou Wood, que interpretará Pattie Boyd Foto: GettyImages

Outro nome muito esperado era o de quem daria corpo a Yoko Ono, a parceira de John Lennon. A escolha recaiu sobre Anna Sawai, atriz e cantora japonesa, que venceu recentemente um Emmy e um Globo de Ouro pela sua atuação em Shogun, sendo a primeira atriz asiática a receber qualquer um desses prémios. Já para interpretar a primeira mulher de Lennon, a escolhida foi Cailee Spaeny, atriz conhecida pelo seu papel em Priscilla, filme de Elvis Presley.

Atriz Anna Sawai, que interpretará Yoko Ono Foto: GettyImages

Julia Garner, atriz da série Ozark, interpretará a primeira mulher de Ringo Starr, Maureen Starkey. Já para o papel da segunda mulher, Barbara Bach, a escolhida foi Kaia Gerber. A atriz de The Souvenir, Honor Swinton Byrne será Linda McCartney, mulher de Paul McCartney, que faleceu com apenas 56 anos vítima de cancro da mama. Sadie Sink, a famosa Max de Stranger Things, será Jane Asher, a namorada de Paul entre 1963 a 1968. Zendaya é outro grande nome escolhido para entrar para neste elenco, onde dará vida a Ronnie Spector, a vocalista do grupo feminino The Ronettes que abriu o concerto para dos Beatles em 1964 e se tornou uma grande amiga de Lennon.

A atriz Zendaya será Ronnie Spector Foto: GettyImages

O realizador e produtor, Sam Mendes, é conhecido por diversos filmes como Revolutionary Road com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, com quem é casado, bem como pelos filmes de James Bond, Skyfall e Spectre. Consolidou a carreira no cinema com Beleza Americana, que lhe rendeu cinco Óscares incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador. Outro grande sucesso foi o filme 1917, sobre a Primeira Guerra Mundial, com o qual ganhou o prémio BAFTA e o Globo de Ouro de Melhor Realizador. Regressa agora com estes quatro filmes independentes e uma das maiores apostas na história do cinema.