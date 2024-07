Douro Somm Camp 2024: Um evento de excelência no coração do Douro

Durante quatro dias, os participantes do Douro Somm Camp têm a oportunidade de explorar a riqueza vinícola da região do Douro,. A iniciativa, organizada pela School of Port, visa não só a valorização do vale do Douro e dos seus vinhos, mas também a, estabelecendo os sommeliers como embaixadores globais desta região vinícola.com uma visita à Quinta dos Malvedos, onde uma masterclass sobre Porto Vintage marca o primeiro dia. Além da formação, o convívio e o networking entre os profissionais são elementos chave deste dia inaugural., os participantes são transportados até à histórica Quinta do Vesúvio, uma propriedade bicentenária da Symington. A viagem de comboio até à quinta é seguida por uma prova de vinhos DOC Douro e um almoço no terraço, culminando com uma visita à adega, onde ainda se realiza a tradicional pisa a pé.decorre na Quinta do Bomfim e é dedicado a masterclasses sobre vitivinicultura e clima, e tawnies envelhecidos. Estas sessõesda School of Port e da Symington, permitindo que um público mais amplo possa acompanhar as atividades. O dia termina com um picnic no Merenda na Vinha e um jantar no restaurante Bomfim 1896 with Pedro Lemos, recentemente distinguido no Guia Michelin.do Douro Somm Camp 2024 reserva uma visita às Caves Graham’s, situadas em Vila Nova de Gaia, onde os sommeliers poderãoatravés de uma masterclass. O evento culmina com uma visita e jantar na Factory House, um local histórico que celebra a contribuição da comunidade inglesa na produção e comércio do vinho do Porto.Rob Symington, diretor da Symington Family Estates e membro da quinta geração da família,do Douro Somm Camp num comunicado, afirmando que "esta iniciativa tem permitido elevar o nome do Douro e mostrar a profissionais aclamados aquilo que de melhor se faz na região. Os convidados saem desta experiência como verdadeiros embaixadores do Douro para toda a vida".