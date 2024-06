Deeply revoluciona o surf com fatos de mergulho sustentáveis

Tiago Lemos Foto: DR

A Deeply, uma marca portuguesa de referência no mercado dos fatos de surf, tem vindo a consolidar a sua aposta ecológica com o lançamento de coleções inovadoras. O mais recente avanço nesta estratégia é, um material sustentável que promete mudar a experiência de surfar, combinando conforto, durabilidade e garantindo aos surfistas uma pegada ecológica significativamente reduzida.É uma fórmula de neoprene desenvolvida a partir de uma mistura de conchas de ostra recicladas e pedra calcária, substituindo os tradicionais petroquímicos utilizados na produção de fatos de surf. Esta inovação foi possível graças à parceria de longa data que a Deeply mantém com um fornecedor comprometido com a inovação em materiais ecológicos. Em entrevista, o, explicou: "O mineralprene foi desenvolvido por um parceiro com o qual temos vindo a trabalhar já há vários anos e que procura constantemente a inovação a nível de materiais. Esta mistura proporciona a produção de uma borracha mais confortável e natural sem perder a flexibilidade."A reação dos surfistas à introdução do mineralprene tem sido muito positiva. Historicamente,devido a uma aparente performance inferior comparada (com os fatos feitos) com materiais petroquímicos. No entanto, Tiago Lemos recorda que, "materiais como o mineralprene hoje em dia já estão ao nível dos materiais mais clássicos. Desta forma, a receção dos surfistas tem sido bastante positiva, principalmente a partir do momento que entenderam que conseguem manter o conforto e também a durabilidade do fato, com um impacto menos prejudicial para o ambiente."A Deeplyatravés de diversas ações concretas. A marca desenvolve, escolhendo materiais de alta qualidade para minimizar o impacto ambiental. O diretor criativo sublinha a importância das pequenas ações, "quando desenvolvemos os nossos produtos tentamos sempre que sejam o mais sustentáveis possível. Sabemos as limitações que existem no mundo do surf no que toca a este tema, logo, ao desenvolver um produto temos sempre em conta a qualidade dos materiais utilizados de forma a construir produtos extremamente duráveis e que sejam intemporais."Embora não exista uma relação direta entre o material do fato e o desempenho do surfista,. A leveza e flexibilidade deste material, associadas à sua composição sustentável, permitem aos surfistas manter sessões prolongadas sem comprometer o conforto. A marca portuguesa tem vindo a recolher informações valiosas dos atletas da sua equipa e de surfistas em geral para continuar a aperfeiçoar os seus produtos. "No fundo, uma grande preocupação que temos é que o fato de surf não seja de todo uma preocupação para o surfista ao longo da sua surfada. Que possa desfrutar de longas sessões de surf sem perder o conforto," conclui Lemos., o mineralprenena composição dos fatos de surf da Deeply. Além de reduzir a pegada de carbono, aresulta num material mais leve, flexível e confortável, sem sacrificar a performance. Este compromisso com a sustentabilidade reflete-se na estratégia ecológica da marca, que visa garantir um impacto económico, ambiental e social positivo.